Utrolige tider: 17-årig bedre end Usain Bolt

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (PLUS+)

Hvor langt kommer du, hvis du med djævlens vold og magt aser derudaf i 20,11 sekunder?

Erriyon Knighton fra Florida, USA kommer lige præcis 200 meter, og vi vover pelsen og påstår, at det er længere end dig.

Faktisk er det længere end de fleste her på kloden.

Tiden blev sat mandag i Jacksonville, Florida, hvor Knighton deltog i et American Track League-stævne. Her besejrede han 100 meter-specialisten Trayvon Bromell, der meget vel kan gå hen og hente medaljer i Tokyo, Zharnel Hughes og Adam Gemili.

Eller sagt på en anden måde: Resultatet er helt vildt!

Hans lange krop og statur har i flere sæsoner fået iagttagere til at sammenligne ham med fænomenet fra Jamaica, Usain Bolt. Nu synes tiderne også at passe på den sammenligning. For de 20,11 sekunder var hurtigere end Usain Bolts rekord på 20,13 sekunder sat i 2003, hvor han blev den hurtigste person under 18 år til at løbe de 200 meter.

Spillede egentlig football...

Det siger sig selv, at Erriyon Knighton er i spil til en plads ved OL i Tokyo. Men der venter en barsk omgang udtagelsesstævne om et par uger, som de amerikanske atletikudøvere traditionen tro først afvikler her tæt på selve OL.

Har du i øvrigt fået sat dit hold til EM-slutrunden? Ekspertens store EM-overblik: Her er pointslugerne i Gruppe A

Her skal han op mod tre af verdens hurtigste på 200 meteren; Noah Lyles, Kenny Bednarek og Terrance Laird, der alle har været under 19,81 sekunder på distancen det seneste år.

Han har i øvrigt også løbet 100 meter på 10.16 sekunder, der er en sølle hundrededel af et sekund fra U18-rekorden…

Ifølge lokale medier begyndte Knighton først at sprinte i sit første år på high school, da hans footballtræner opfordrede ham til det. Indtil da var drømmen gået i retning af en karriere som wide receiveri amerikansk fodbold.

- Jeg var vokset op med football over alt, og det var en hård beslutning at træffe. Samtidig gav det i virkeligheden sig selv at gå efter en professionel tilværelse som sprinter, har han fortalt til Track and Field News.

- På løbebanen er min egen succes i mine egne hænder, og jeg er overbevist om, at jeg kan gøre det, har han sagt.

Det er vi andre efterhånden også.