Vandt EM-medalje: Nu skifter han køn

Han vandt sølv ved europamesterskaberne i indendørs atletik i 2000 og var med til OL i Sydney samme år.

Nu er den seksdobbelte svenske mester i stangspring, Martin Eriksson, igen i overskrifterne i Sverige.

Denne gang fordi kønnet er skiftet, og hun nu er en kvinde ved navn Veronica.

- Jeg har altid været en pige, men lod som om jeg var en fyr, siger den i dag 48-årige Eriksson i podcasten Kommentatorerna.

- For fem år siden tænkte jeg, at det ikke holdt længere. Det gik for langt, og jeg var tvunget til at gøre noget ved det, siger Eriksson i podcasten.

Hun har haft tidlige minder om at føle sig som pige.

- Men så har jeg dyrket sport, og så bliver man macho ad den vej.

- Det er meget almindeligt blandt transkvinder at forsøge at overdrive det maskuline for på den måde at skjule det, siger Eriksson.

Martin Eriksson var også med ved VM i 1997, 1999 og 2001 og har siden karrierestoppet i starten af årtusindet arbejdet som it-konsulent.

Først da atletikkarrieren sluttede tog kvindegenet helt over, og hun stod pludselig på en mandsdomineret arbejdsplads iført kjole.

- Vi havde et stort møde, og så bad jeg om at få fem minutter til at fortælle, hvad det handlede om, og det blev rigtig godt, siger Eriksson.

Hun har tidligere fortalt, hvordan hun som barn konkurrerede med sin bror om at hoppe højest på familiens højdespringsmadras, og så fandt hun på at bruge en stang, så hun kunne hoppe højere end sin bror.

Efter karrieren har hormonbehandling, ansigtskirurgi og et juridisk skifte ændret kønnet, mens Veronica står på venteliste til underlivskirurgi.

