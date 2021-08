Vanvittigt løb: Hurtigst siden 1988

Den nykårede olympiske mester Elaine Thompson-Herah var ganske suveræn, da hun sent lørdag aften dansk tid vandt kvindernes 100-meterløb ved et Diamond League-stævne i Oregon i USA i næsthurtigste tid nogensinde.

Således skulle jamaicaneren blot bruge 10,54 sekunder på at tilbagelægge de 100 meter, da hun blæste konkurrenterne ad banen på atletikstadionet Hayward Field.

Løbet var på forhånd ventet med spænding, da det også var amerikanske Sha'Carri Richardsons første, siden hun blev udelukket fra OL i Tokyo efter at være blevet testet positiv for brug af cannabis.

Derfor håbede hjemmepublikummet uden tvivl på en stærk præstation fra amerikaneren. Men de måtte se skuffet til, da den 21-årige texaner kom ind på en klar sidsteplads i tiden 11,14 sekunder.

Elaine Thompson-Herahs landsmænd Shelly-Ann Fraser-Pryce og Shericka Jackson kom lørdag ind på en anden og tredjeplads i tiderne 10,73 og 10,76 sekunder.

Resultatet er en tro kopi af podiepladserne fra OL i Tokyo.

Kun den afdøde amerikaner Florence Griffith Joyner har løbet hurtigere end Elaine Thompson-Herah på kvindernes 100-meter.

Hun klarede i 1988 distancen på 10,49 sekunder - 0,07 sekunder hurtigere end jamaicanerens tid lørdag aften.

- Det betyder meget for mig at komme tilbage efter OL og sætte personlig rekord. Det her er fantastisk, sagde Elaine Thompson-Herah efter løbet.

- Det betyder meget for mig, fordi mit arbejde går ud på at inspirere en generation. Men flere løb venter forude, så jeg lader ikke mig selv blive revet alt for meget med.

Den 29-årige amerikaner vandt også OL-guld på kvindernes 200-meter i Tokyo.