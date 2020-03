Ventetiden slut: OL-billetter på vej

Maratonløberne Thijs Nijhuis og Abdi Ulad er færdige med at gå rundt i uvished om deres olympiske skæbne.

Efter at være ventet i uvished i lang tid kan de begynde at tilrettelægge træningen med henblik på at skulle løbe den klassiske distance på den sidste dag af OL, altså 9. august.

Selv om begge med tiderne 2.10.57 timer og 2.11.03 timer har klaret at komme under tidskravet på 2.11.30 timer for henholdsvis tre en halv uge siden og tre en halv måned siden, har de været venteposition for at få udstedt OL-billetten.

Kun afdøde Henrik Jørgensen, der i sin tid vandt London Maraton, har med 2.09.43 timer løbet hurtigere end de to kommende OL-løbere.

Det har vist sig, at flere end forventet har klaret kravet, så maratonløbene for mænd og kvinder har indtil i går mandag på papiret været overbooket.

Nu er det blevet besluttet, at alle på en såkaldt filtreret rangliste - indeholdende højst tre løbere pr. land - vil få lov at løbe de historiske 42,195 km, hvis tidskravet er opfyldt.

Det er blevet muligt at udvide klasserne, fordi maratonløbene for undgå en gentagelse af det skandaløse VM-maratonløb i Qatar sidste år er blevet flyttet væk fra Tokyo.

OL-arrangørerne har på grund af udsigterne til 'den ekstreme varme' under De Olympiske Lege rykket maratonløbene 800 km mod nord til Sapporo, der i 1972 var værtsby for Vinter OL.

Det var ikke fordi, der ikke var plads til et større felt i Tokyos gader, at deltagerantallet var sat til 80, men det handlede om, at der ikke ville være pladser nok i OL-byen.

Danmarks Idrætsforbund har et sidste ord at skulle have sagt, men de to maratonløbere vil blive OL-godkendt på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Se også: Dansker med vanvittig bedrift: - Det er absurd

Se også: Har forregnet sig: Venter på OL-brev

Vanvittig milepæl: Bryder magisk grænse