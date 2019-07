Verdens hurtigste langer ud: - Det er pinligt!

Jamaica har haft svært ved at skabe løberesultater efter Usain Bolts stop, og det får nu verdens hurtigste mand til at kritisere sine gamle kollegaer

Ni sekunder og 58 hundrededele er alt, Usain Bolt skal bruge på at tilbagelægge 100 meter. En tid, der gør ham til verdens hurtigste mand. Hvilket han i øvrigt også er, når distancens længde bliver fordoblet ...

Det, og så de læssevis af guldmedaljer karrieren bød på, har sat både Bolt og jamaicansk løb på verdenskortet.

Men siden Bolts stop i sommeren 2017 har det set ualmindeligt sløjt ud for landets medaljehøst.

I 2018 var det første gang siden 2013, at Jamaica ikke havde en mand med blandt verdens ti hurtigste løbere, og Yohan Blake var den eneste, der formåede at komme under de 10 sekunder.

Den udvikling får nu Usain Bolt til at lange ud efter sine gamle kollegaer og den kommende generation af jamaicanske løbere.

- Jeg har forladt sporten, men der er ingen til at tage over, hvor jeg slap. Det er pinligt for vores land. Hver gang, jeg møder folk, siger de "kom tilbage, vi har brug for dig," men der er så meget talent i Jamaica, siger Bolt til Jamaica Gleaner.

De er forkælede

Jamaica har, udover Bolt, udviklet stærke løbere som Yohan Blake, Asafa Powell og Warren Weir, men de er allesammen ved at have alderen imod sig. Og når det kommer til den næste generation af løbere, er Bolt ikke optimistisk.

- Jeg tror ikke, det bliver bedre, for de unge er lidt for forkælede, lyder det fra Bolt ifølge Reuters.

- De unge tror, at de har klaret den, bare fordi de får en kontrakt. Det er problemet. Og de nægter allesammen at lytte. Der er ingen, der har viljen til at kæmpe.

Verdens hurtigste er bestemt heller ikke tilfreds med, at flere af løberne har droppet samarbejdet med den 69-årige træner Glen Mills.

- Mills tog dem til det højeste niveau, de nogensinde har været på. De kommer formentlig aldrig til det niveau igen, men han fik dem derop. Hvis du ikke arbejder hårdt, hvordan skal du så få succes?

Usain Bolt har siden sit stop i 2017 forsøgt sig at få en karriere som fodboldspiller - med blandet succes.

