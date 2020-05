'Verdens mest sexede': - Jeg har været heldig

Den tyske og ikke mindst sexede 21-årige hækkeløber Alica Schmidt er forbløffet over, hvor stor en opmærksomhed hun får på de sociale medier, hvor fansene er ellevilde.

Således fortæller den tyske 'babe,' til norske Dagbladet, at hun er meget beæret over den store interesse for hende, selvom hun ikke ligefrem har haft meget succes på løbebanen.

Alica Schmidt blev tilbage i 2017 kåret som 'verdens mest sexede' sportsudøver af det australske magasin Busted Coverage, og måske det kan være noget af forklaringen på, hvorfor hun er så populær blandt fans. Hun er dog selv overrasket over sin høje populariet.

- Først og fremmest har jeg været heldig. Hvis ikke personen fra Busted Coverage havde fundet min profil og lagt et opslag op på Twitter, så ville der ikke være mange, der havde opdaget mig, siger den 21-årige tysker til Dagbladet, inden hun tilføjer:

- Jeg håber da, at folk kan lide min konto, for jeg lader ikke som om, at jeg er en, som jeg ikke er. Jeg føler mig mest komfortabel på løbebanen, og det er der, hvor de fleste af billederne er taget. Ja, jeg forsøger da at lægge billeder ud, hvor jeg ser så godt ud som muligt, fordi Instagram er et visuelt medie, men jeg lægger ikke billeder ud, som jeg ikke kan lide, og som jeg ikke synes er mig, siger hun.

Alica Schmidt sammen med resten af det tyske 4x400meter hold, da de vandt sølv ved U23 EM. Foto: Oliver Hardt/Getty Images

Tilbage i april måtte de ellevilde fans dog kigge langt efter Alica Schmidts saftige billeder på Instagram. Hun var nemlig i coronakarantæne, og derfor kunne hun ikke træne på samme måde, som vi normalt er vant til at se hende gøre.

I slutningen af måneden blev 'verdens mest sexede' dog sluppet løs igen, og så kunne de mange fans ellers klappe i hænderne i glæde over, at deres 'idol' var tilbage på løbebanen.

700.000 følgere

Og det er ikke i småtingsafdelingen, når vi taler om følgere på Instagram. Alica Schmidt kan nemlig blære sig over, at hun har over 700.000 følgere på det sociale medie.

Hun har desuden tidligere udtalt, at hun ikke forstod, hvorfor hun havde været den æresfulde titel som 'verdens mest sexede' atlet.

- Jeg ved virkelig ikke, hvorfor der er nogen, som har givet mig denne titel. Sport kommer klart i første række. Der er tusindvis af kvinder, som stadig ser godt ud men som ikke har så mange fans, som synes, du er interessant. Det er udelukkende en konkurrencedygtig sport for mig,har hun tidligere udtalt ifølge The Sun.

Drømmer om OL

På selve atletikbanen drømmer Alica Schmidt også stort. Hendes helt store mål var at komme til de olympiske lege ved Tokyo i favoritdisciplinen 400 meter hækkeløb.

De drømme er dog indtil videre blevet udsat, da OL som bekendt er udskudt til 2021. Dog skal Alica Schmidt måske også fremover bruge endnu længere tid på atletikbanen.

Hendes bedste resultat er nemlig en sølvmedalje ved U23 EM, men det var ikke engang en individuel sejr, da den blev vundet med resten af det tyske 4x400 meter hold.

Men mon ikke Alica Schmidt inderst inde glæder sig over den fornemme titel som 'verdens mest sexede' atlet, selvom hun ikke er meget for at indrømme det.

