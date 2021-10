Verdenselite tager afsked med dræbt stjerneløber

Den kenyanske stjerneløber Agnes Tirop skulle lørdag have fejret sin 26 års fødselsdag.

Men den 13. oktober blev hun fundet død i sit hjem, og derfor blev hun lørdag i stedet begravet i sin hjemby, Mosoriot.

Tirop blev ifølge politiet stukket i nakken med en kniv, og hendes mand blev dagen efter fundet af liget anholdt i Mombasa.

Lørdag var en lang stribe af de største løbere til stede ifølge AFP.

Blandt andre OL-guldvinderne David Rudisha, Joshua Cheptegei og Peruth Chemutai var mødt frem for at vise respekt og tage afsked med den meget lovende kenyanske løber.

En lang stribe topløbere var mødt frem til Agnes Tiroqs begravelse for at vise deres sidste respekt og tage afsked. Foto: Monicah Mwangi/Reuters

Tirops død var været med til at kickstarte en debat om det pres, som de kenyanske kvindelig løbere er under.

Blandt andre trænere, agenter og sågar løbernes familier er i søgelyset for at udnytte de kvindelige løbere og se dem som en vej ud af fattigdom, skriver TT.

- Uretfærdighederne mod kvindelige atleter her i Kenya er en trussel mod alle os atleter i hele verden.

- Vi er her i solidaritet og for at vise, at vi fordømmer den slags handlinger, siger ugandiske Joshua Cheptegei, der er forsvarende verdensmester på herrernes 10.000 meter og olympisk mester på 5000 meter.

Agnes Tirops fyldige CV tæller blandt andet en VM-titel i terrænløb i 2015 samt bronzemedaljer på 10.000-meteren ved VM i både 2017 og 2019.

Ved sommerens OL i Tokyo opnåede hun en fjerdeplads på 5000 meter, hvor hun var mindre end et sekund fra medaljepodiet.