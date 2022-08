Verdensmester overfaldet og kastet over bord

Atletikstjernen Anderson Peters blev onsdag aften overfaldet på en festbåd i sit hjemland Grenada og blev efterfølgende kastet over bord af fem gerningsmænd

Det er blot et par uger siden, at grenaderen Anderson Peters forsvarede sin VM-titel i spyd, da han kastede 90,54 meter.

Peters, der også vandt guld tilbage i 2019, var hjemme i Grenada, der er en ø-nation i De Vestindiske Øer, for at holde fri og fejre VM-titlen.

Det gjorde han blandt andet ved at tage ud på en festbåd onsdag aften, hvor festlighederne dog endte i et sandt mareridt for stjernen.

I en voldsom video, der florerer på sociale medier, kan man se fem mand angribe Peters, og der flyver slag og spark rundt i luften.

Hele episoden endte med, at Peters blev skubbet i vandet, men ifølge hans agent slap atletik-stjernen uden de store skrammer på trods af de voldsomme scener.

- Han er okay. Der er ingen store skader, intet alvorligt. Mest blå mærker og rifter. Men han skal stadig gennemgå flere undersøgelser, siger agenten Alfons Juck til SVT.

Den voldsomme hændelse bliver nu undersøgt af politiet.

Den 24-årige verdensmester er nu tvivlsom til Diamond League-stævnet i Lausanne, der løber af stablen den 26. august.