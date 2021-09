Verdensrekordholder er død efter hjerteanfald

Den ukrainske hammerkast-legende Yuriy Sedykh er afgået ved døden efter et hjerteanfald. Han blev 66 år

En af atletikkens helt store legende er ikke mere.

Tirsdag døde hammerkasteren Yuriy Sedykh, der om nogen har sat sit aftryk på sporten.

I slutningen af 1970'erne og op gennem 1980'erne var han en dominerende faktor i hammerkast, hvor han har vundet tre olympiske medaljer. Først to gange guld i 1976 og i 1980 og dernæst sølv i 1988. Han deltog ikke i 1984 i Los Angeles, da Sovjetunionen boykottede legene.

Desuden blev han verdensmester i 1991 - det eneste verdensmesterskab, han konkurrerede i.

Mindst lige så imponerende er, at Sedykh fortsat er indehaver af verdensrekorden med et kast på 86,74 meter. Den rekord blev sat 30. august 1986 og er den næstældste eksisterende verdensrekord på herresiden i atletik - kun overgået af østtyske Jürgen Schults rekord i diskoskast, der er tre måneder ældre.

Yuriy Sedykh skal til at kaste sit guld-forsøg ved OL i 1980. Udover guldmedaljen resulterede det i en ny verdensrekord og naturligvis olympisk rekord. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Det var i øvrigt sjette gang, at Sedykh slog verdensrekorden. De tre seneste gange var alle med kast over 86 meter, hvilket kun en anden nogensinde har formået - hans store sovjetiske rival, Sergey Litvinov. Hviderussiske Ivan Tsikhans forsøg på 86,73 meter i 2005 blev annulleret, da han afleverede en positiv dopingprøve.

Sedykhs landsmand, den legendariske stangspringer Sergey Bubka, der også er medlem af Den Olympiske Komité, er i sorg over Sedykhs død.

'Jeg sørger dybt over tabet af Yuriy Sedykh.'

'En fremragende to gange olympisk mester, hvis fantastiske verdensrekord i hammerkast (86,74) ikke er blevet slået i 35 år.'

'For mig var Yuriy en ven, en klog mentor, og jeg er taknemmelig over, at han delte sin livserfaring og menneskelige værdier.'

'Min inderlige kondolence til Natalya, Alexia og hele familien og den sportslige verden.'

'Vi vil altid huske Yuriy,' skriver Bubka.

Efter sin aktive karriere flyttede Sedykh med familien til Frankrig, hvor han blandt andet fungerede som fysisk træner for andre hammerkastere. Han var gift med russeren Natalya Lisovskaya, der som sin mand også har en eksisterende verdensrekord. Den satte hun i 1987, hvor hun stødte 22,63 meter i kuglestød. Og hun vandt såmænd OL-guld i 1988. Sammen har de datteren Alexia, der selv var en lovende hammerkaster som helt ung, men nu ikke længere er aktiv.