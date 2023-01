Verdensstjerne udsat for svindel: FBI går ind i sag

Et større bedrageri er blevet afsløret på Jamaica, hvor flere personer har fået stjålet store millionbeløb.

En af dem, det er gået værst ud over, er den olympiske legende Usain Bolt, der har fået frarøvet op til 86 millioner kroner.

Ifølge myndighederne er mistanken rettet mod et jamaicansk privat investeringsselskab, der er under beskyldning for at have svindlet for op imod tre milliarder kroner.

Det skriver flere medier, herunder CBS Sports.

Usain Bolt ved OL i Rio i 2016. Her satte han konkurrenterne til vægs på 100-meter sprint. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Mange millioner

Firmaet er nu under overvågning, efter svindlen har ramt mindst 30 personer, herunder nationalhelten Usain Bolt.

Sagens omfang og grove karakter betyder, at FBI er blevet involveret og nu deltager i efterforskningen.

De kriminelle aktiviteter har angiveligt stået på i over 13 år, og der er både privatpersoner og virksomheder blandt ofrene.

Annonce:

- Den vrede og bekymring, vi alle føler, er blevet forstærket af den periode, som svindlen mistænkes at have foregået i, og det faktum at de mistænkte så ud til at gå målrettet efter ældre mennesker samt vores højt elskede og respekterede nationale ikon Usain Bolt, siger Jamaicas finansminister, Nigel Clarke, til The Guardian.

Usain Bolt var i flere år en sikker guldvinder ved de olympiske lege, hvor han blandt andet har domineret 100-meter sprinten.

Han har vundet OL-guld hele otte gange - men en stor portion af de lukrative præmiesummer er nu forsvundet.