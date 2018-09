Viceverdensmester taget for doping: - Det var en dårlig bøf

Længdespringeren Jarrion Lawson fandt bøf-forsvaret frem, da han skulle forklare forekomsten af et steroid i en urinprøve

Går den, så går den.

Sådan kan man tit tænke om de forklaringer, atleter hiver frem, når de bliver taget for doping.

En af de mere kendte undskyldninger er Alberto Contadors 'forurenede' bøf som forklaring på hans positive clenbutarol-test tilbage i 2010.

Den står han dog ikke ene med. En lang række atleter peger på netop oksekød, når de skal forklare ulovlige stoffer i kroppen.

Seneste i rækken er den amerikanske længdespringer Jarrion Lawson.

Viceverdensmesteren fra 2017 afleverede 2. juni en urinprøve, der indeholdt et såkaldt metabolit (et produkt dannet ved processer i dit stofskifte) af det anabole steroid trenbolon.

Derfor er han blevet suspenderet af det internationale atletikforbund IAAF og afventer nu en høring.

Men han har allerede sit forsvar parat. Det forklarer Lawson og hans agent, Paul Doyle, i en pressemeddelelse. Her hævder de nemlig, at stoffet er fremkommet, efter at Lawson spiste en bøf - i USA er det lovligt at benytte trenbolon i produktionen af kødkvæg.

Dermed håber han på at blive frifundet som 800 meter-løberen Ajee Wilson, der ikke afsonede karantæne efter at være blevet testet positiv for væksthormonet zeranol, der også forekommer i amerikansk oksekød.

- Vi er overbeviste om, at vi vil bevise, at metabolitet kom ind i mit system gennem en mad-forurening.

- Atletikforbundet har været meget hjælpsom med at skaffe os den nødvendige information i forhold til at føre min sag. Jeg er en 100 procent ren atlet og en stor fortaler for en ren sport.

- Jeg er helt sikker på, at der vil blive truffet en fair beslutning, og at jeg vil blive frikendt for alle anklager, siger Jarrion Lawson.

