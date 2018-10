Vidunderbarn bliver væk fra prestigefyldt kåring

Det norske vidunderbarn Jakob Ingebrigtsen rejser søndag i højdetræning i USA, så en anden nordmand, den europæiske atletikpræsident, Svein Arne Hansen, må kigge langt efter den bare 18-årige dobbelte europamester, 1500 m og 5000 m, ved næste uges kåring i Lausanne, Schweiz.

Forklaringen på afbuddet er, at der ikke kan hives to dage ud af træningslejren i Flagstaff, Arizona.

Det er en plausibel forklaring, men det kan også dække over, at den unge nordmand er nomineret sammen tre andre af større kaliber.

Udover EM-titler kan de tre andre også fremvise flotte rekorder.

Den ti måneder ældre svensker Armand Duplantis blev europamester, da han med 6,05 m sprang næsthøjest i verden nogensinde kun overgået af legenden Sergey Bubka med 6,14 m.

Frankrigs Kevin Mayer blev i sidste måned atletikkens ny supermand med ny verdensrekord med 9126 point, da han forbedrede USA's Ashton Eatons tre år gamle verdensrekord.

Der var ikke mange, som opdagede, at Frankrigs Kevin Mayer for en måned siden satte ny verdensrekord i 10 kamp i Bordeaux-forstaden Talence (Foto: AP)

Tyrkiets Ramil Guliyev, der i fjor ved VM i London overtog Usain Bolts position som verdens hurtigste 200 meter-løber, viste sig også at være Europas hurtigste på distance ved EM i Berlin, hvor han var 0,02 sekunder fra at forbedre Italiens Pietro Menneas rekord sat i den tynde luft i Mexico City i 1999.

Så Ingebrigtsen-klanen kan have vurderet, at de to EM-titler, godt nok vundet af den yngste Europamester nogensinde, på de afrikansk dominerede distancer på verdensplan, ikke ville række til andet end en lang næse, fordi vindertiderne er ikke i nærheden af verdensrekorderne på de to distancer.

Hos kvinderne er den britiske sprinterpige, Dina Asher-Smith, 100 m og 200 m, 7-kæmper Nafissatou Thiam, Belgien og stangspringer Ekaterini Stefanidi, Grækenland nomineret.

Sidstnævnte kan blive den anden i historien, som vil blive kåret to år i træk. Det er kun sket for den hollandske sprinter, Dafne Schippers i 2014 og 2015.

