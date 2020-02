Vil udbetale milliard-beløb efter sex-misbrug

Efter gennem en længere årrække at have sex-misbrugt hundredvis af unge piger under sit arbejde i USA Gymnastics blev Larry Nassar i 2018 idømt fængsel i op til 300 år.

Senere i 2018 måtte USA Gymnastics anmode om konkurs for at kunne indløse kravet fra atleterne. Atleterne er nu blevet bedt om at stemme om, hvorvidt de skal acceptere beløbet på 215 millioner dollars, eller om de skal forfølge hver deres retssag.

Det skriver det britiske medie BBC.

- Det har altid været vores mål at opnå en forligsaftale med alle vores kreditorer gennem konkursprocessen, siger Li Li Leung, præsident og administrerende direktør for USA Gymnatics.

Larry Nassar arbejdede også for en gymnastikklub i Michigan, der hedder Twistars. Klubbens forsikringsselskaber vil bidrage med yderligere 2,1 millioner dollars - 14,2 danske millioner kroner - hvis atleterne accepterer tilbuddet fra USA Gymnastics.

USA Gymnastics går ikke konkurs, hvis de 215 millioner dollars accepteres.

Sex-misbrugte unge piger

USA's Olympiske Komité har handlet for langsomt, og uden den nødvendige kraft, da komitéen blev gjort bekendt med Larrys Nassars sex-misbrug, lyder det i sagsanlægget mod den nu dømte læge.

Flere hævder, at pigerne var så unge og så seksuelt uerfarne, at de ikke var klar over, at de blev misbrugt.

Nogle af dem blev først klar over, at de havde været udsat for sex-misbrug, da andre kvindelige sportsfolk i 2018 stillede sig frem og fortalte deres personlige historier.

Sex-misbruget skulle være foregået fra 1990'erne og frem. Et af ofrene var otte år gammel, mens sex-misbruget stod på.

