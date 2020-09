Vild bedrift: Slår verdensrekord med 45 meter

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Timerekorderne blev fredag aften smadret ved et Diamond League-stævne i Bruxelles.

Den britiske løbestjerne Mo Farah forbedrede den hidtidige rekord med 45 meter, da han nåede ud på 21.330 meter på det tilskuertomme King Baudouin Stadium.

Dermed tog han rekorden fra etiopieren Haile Gebreselassie, der for 13 år siden løb 21.285 meter.

På et tidspunkt så det ud til, at Farah var ved at sætte rekordmuligheden over styr, men den 37-årige brite blev på de sidste fem minutter trukket op i tempo af sin belgiske træningsmakker Bashir Abdi.

Kort forinden havde hollænderen Sifan Hassan forbedret timerekorden hos kvinderne i endnu mere overbevisende stil.

Hassan, der har etiopiske rødder, nåede ud på 18.930 meter, hvilket var 413 meter mere end den hidtidige rekord, der blev sat af etiopieren Dire Tune i 2008.

