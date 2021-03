Vild forvandling: - Blodet løb ud af mig

OL-sprinter pløjet ned af bil: Karrieren i fare

Han var med til OL i 2012 og 2016 på både 100 og 200 meter og har vundet EM-guld med Storbritannien i stafet i 2014 og 2016, men i januar 2017 ændrede alt sig for den engelske topsprinter James Ellington, da han på motorcykel blev ramt af en spøgelsesbilist.

- Blodet løb ud af mig. Jeg tabte tre og en halv liter blod den aften, og jeg troede, at jeg skulle dø, har han sagt i et interview med The Guardian.

Trafikulykken ændrede hans krop, og han gik fra 81,9 kilo til 70 kilo og kunne pludselig end ikke tage to armbøjninger.

Men nu fire år efter ulykken har Ellington på imponerende vis fået superkroppen tilbage. Det viser han i en række billeder på Instagram, hvor han opfordrer alle til at tro på det umulige.

Se den vilde forvandling af Ellingtons krop efter trafikuheldet og frem til i dag (swipe til højre for at se mere)



- Jeg kunne let have valgt at blive nede, og jeg tror ikke, at nogen havde bebrejdet mig, men man kan opnå ting, som nogen anser for umulige, hvis dine tanker og din vilje er det rigtige sted, skriver Ellington.

- Jeg sagde lige fra mit crash, at jeg ville komme tilbage og bedre end før, og det var ikke kun ord. På trods af den daglige smerte, så er visse ting bare nedskrevet og kan ikke forklares, lyder det.

- Jeg skriver ikke disse ting for at få et stort bifald eller den slags, men jeg mener, at det er vigtigt for alle derude, der har det svært, at man kan komme gennem de fleste ting, lyder det.

Ellington er blevet opereret tre gange for et brækket skinneben, og han fik også brud i ansigtet og brækkede bækkenet.

I fire uger efter operationen måtte han ikke røre sig, og længe efter måtte han kun bevæge sig ved hjælp af en kørestol.

Han fik at vide, at han måske aldrig kunne gå igen, men siden 2019 har han været tilbage på løbebanen.

