Vilde scener: Smadrer verdensrekorden

I godt et år har Geoffrey Kamworor kunnet bryste sig af verdensrekorden på halvmaraton-distancen, som han tog i København sidste år i september.

Men ikke mere.

Søndag formiddag blev han så eftertrykkeligt fjernet fra rekordbøgerne, da Kibiwott Kandie nærmest spurtede i mål i 57:32 minutter - 29 sekunder hurtigere end Kamworors tid.

29 sekunder!

Og som den hurtige læser kan regne ud, er det første gang i historien, et menneske løber distancen under 58 minutter.

Det skete ved Valencia Half Marathon, hvor et forbløffet publikum kunne se Kandie vinde foran landsmanden Jacob Kiplimo, mens Rhonex Kiptruto og Alexander Mutiso også klemte sig under 58 minutter-mærket.

Fuldstændig vanvittigt for nu at sige det ligeud.

De fem forreste fulgtes ad de første 19 kilometer - i et tempo, der indikerede, at verdensrekorden ville ryge. Kort før 20 kilometer-mærket gik (hvis man kan bruge det udtryk) Kandie og Kiplimo i udbrud. De skiftedes til at føre, indtil Kandie til sidst var urørlig og kom først over målstregen.

Og så lige en ting mere: Kipruto, der tog tredjepladsen, løb sit første halvmaraton. Dermed kunne han også skrive sig ind i historiebøgerne som den bedste debutant nogensinde.

Og vinderen Kandie er med sejren den første nogensinde, der fire gange på et år løber et halvmaraton i tider under 59 minutter.

Helt vildt: Mbappé med historisk scoring

Tilliden er væk

Juletæsk i Gilleleje: Se hele stævnet her

Rådet, der sparer en formue i transfergebyr