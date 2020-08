Viralt hit: Hans fejl er set af 49 millioner

49 millioner visninger.

Det er så mange gange, to videoer af den 21-årige stangspringer Sondre Guttormsens mislykkedes spring, er blevet set på den populære app TikTok.

Og det kommer bag på den unge mand, at hans fejl-spring er blevet set så mange gange.

- Jeg troede ikke selv på det, måske. Men der er flere end man lige tror, der synes at stangspring er cool at se på, siger Sondre Guttormsen til TV2 Norge.

- Og det kan jeg godt lide. Jeg lægger ikke meget andet end stangspring, og når jeg lægger andet op, bliver det ikke populært.

- Jeg lagde to videoer fra samme position på samme tid. I den ene mislykkedes jeg, og i den anden lykkedes jeg. Den ene fik en million visninger, og den anden 50.000, fortæller Guttormsen. Foto: Fredrik Hagen/Ritzau Scanpix

En blanding af fejl og færdigheder

I slutningen af maj delte stangspringeren en ni sekunders lang video, der nu er blevet vist 30 millioner gange.

Videoen viser, hvordan han forsøger at springe over stangen, men begynder at tippe bagover. Han formår på elegant og humoristisk vis at klatre ned at stangen og lande på benene igen.

- Jeg tror, at den får mange visninger, fordi det er en blanding af fejl og færdigheder. Folk er jo glade for klip, hvor folk fejler med det, de prøver. Samtidig må jeg klatre ned af stangen, så det blev en sjov fangst, fortalte han kort efter offentliggørelsen til Aftenposten.

Mange reaktioner

Siden den første video har han delt endnu en video med et fejlspring, der har affødt mange reaktioner og er blevet vist 19 millioner gange.

I den video løber han mod stangen, og lige i det han skal til at springe, knækker stangen under ham og det ligner, at han lander med nakken på måtten.

'Jeg fik næsten et hjerteanfald,' skriver en bruger i kommentarfeltet.

'Enhver forældres mareridt at se det ske for deres barn,' skriver en anden.

Det gik dog langt fra lige så skidt, som det ligner på videoen, fortæller Guttormsen om klippet, som er et par år gammelt.

- Det gik egentlig helt okay, og der var ikke nogle større skader. Man bliver måske lidt bange mentalt bagefter, men ellers plejer det at gå fint med, hvis en stang går i stykker. De skal egentlig ikke knække, men det sker alligevel, siger han.

Efter videoerne af stangspringerens fejl er gået viralt har han fået 15 gange så mange følgere på TikTok, hvor han nu jævnligt deler videoer af spring, hvor han fejler, men også dem, der går godt.

Det er dog videoerne, hvor han fejler, der får flest visninger, fortæller han.

