Voldsom anholdelse med baby i bilen

Et sort sprinter-ægtepar blev i weekenden lagt i håndjern foran deres tre måneder gamle baby uden for deres hjem. Manden havde kørt 'mistænkeligt'

- Vent, vent, vent. Han har ikke gjort noget.

Det skreg den britiske sprinter Bianca Williams i lørdags, da hun sammen med sin kæreste - den portugisiske sprinter Ricardo dos Santos - var blevet stoppet i parrets bil uden for deres bolig i London.

Her blev dos Santos nemlig beordret ud af flere betjente og med det samme holdt tilbage og lagt i håndjern.

Det fik Williams, der sad på bagsædet med parrets tre måneder gamle søn, til at åbne døren og bedyre kærestens uskyld.

Ikke at det hjalp. For det endte nemlig med, at hun også blev lagt i håndjern og fik forklaret, at betjentene ville gennemsøge bilen for våben og stoffer.

De fandt ingenting.

De to var på vej hjem fra træning - de er begge trænet af den tidligere supersprinter Linford Christie - og selv om det ser voldsomt ud, og Bianca Williams også græder imens, så kan hun et par dage senere fortælle, at det faktisk er sket før for Richardo dos Santos.

Et stort opbud af betjente undersøger parrets Mercedes. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Og at det helt sikkert hænger sammen med farven på hans hud.

- Det er altid det samme med Ricardo.

- De tror, at han kører i en stjålet bil eller har røget hash.

- Det er en raceprofilering. Måden, de talte til Ricardo på, som om han var et udskud eller møg på deres sko, var chokerende. Det var forfærdeligt at se på, siger Bianca Williams til The Times.

Ricardo dos Santos, der ifølge Williams efterhånden desværre er ved at blive vant til det, kan i dag fortælle, hvad der lå til grund for, at parret blev lagt i håndjern

- De fortalte mig, at jeg havde kørt 'mistænkeligt'. De mistænkte, at jeg havde våben, og da de trak mig ud af bilen, sagde de, at de kunne lugte hash.

- Mærkeligt nok, for jeg har aldrig røget. Jeg har aldrig haft hash på mig. Jeg har aldrig taget nogen former for stoffer, siger Richardo dos Santos.

Ricardo dos Santos (25) og Bianca Williams (26) er begge succesfulde sprintere med flere internationale medaljer i bagagen. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Træner Linford Christie, der via sine sprinter-meritter i 1980'erne og 90'erne stadig har en stor stemme i Storbritannien, langede efter anholdelsen voldsomt ud efter Metropolitan Police, der ifølge ham optrådte tydeligt racistiske.

'Det er ikke første gang, det sker (anden gang på to måneder), og jeg er sikker på, at det ikke bliver sidste gang. Men denne type magtmisbrug og institutionaliseret racisme kan ikke længere blive accepteret eller betragtet som normal', skrev han på Twitter.

Politikommandør Helen Harper ved Scotland Yard forklarer, at der ifølge politiet ikke er noget at komme efter.

- Jeg forstår bekymringen, når sådanne ting sker, og hvordan det kan se ud, når en del af det er filmet uden kontekst.

- På grund af den bekymring, har vi iværksat en gennemgang af episoden. Det involverer optagelser vist på de sociale medier og optagelser fra babyens kamera af betjentene.

- Vi er tilfredse med, at der ikke er nogen art af upassende opførsel, siger hun.

