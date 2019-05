Av! Brækker benet i grim fitness-ulykke

Den russiske vægtløfter Yaroslav Radashkevich kommer ikke til at pumpe jern igen lige foreløbig.

Under det netop afholdte Eurasian Weightlifting Championship i russiske Khabarovsk gik det nemlig fuldstændig galt, da han forsøgte at squatte 250 kilo, skriver Daily Mail.

I optagelser fra konkurrencen ses det, hvordan Radashkevich går ned i knæ med den kolossale vægt på skuldrene. Det er dog mere end højre ben kan holde til, og før han når at rette benene ud, knækker hans højre skinneben sammen under vægten.

Resultatet af ulykken var ifølge Daily Mail et åbent brud på skinnebenet, som kommer til at kræve langvarig genoptræning, og om Yaroslav Radashkevich nogensinde kommer til at arbejde som personlig træner igen, er højst tvilvsomt.

Ondt i benet i to uger før

- Jeg havde forberedt mig på konkurrencen i meget lang tid, og var principielt sikker på, at jeg ville klare mig godt, siger Yaroslav Radashkevich til russiske Amur

- Men det viser sig, at mit ben begyndte at gøre ondt for to uger siden. Jeg troede bare det var forstrukket, så jeg tænkte ikke videre over det, jeg tog bare noget smertestillende, trænede videre og forberedte. Jeg fik også at vide, at det ville gå over af sig selv.

- I de første to forsøg med samme vægt (250 kilo,red.), kunne jeg ikke komme ned i knæ. I første og andet forsøg spændte jeg lidt, go mine knæ rystede. Derefter begyndte smerten i skinnebenet at blive værre.

- I tredje forsøg med samme vægt skete der noget, da jeg squattede. Det kan du se i videoen, lyder det fra den uheldige russiske vægtløfter, der nu er i tvivl om hvordan han skal betale sine regninger, inklusiv udgifter til behandling og genoptræning.

Her kommer den irske vægtløfter Tommy Dolan ud for et uheld, da han forsøger at squatte 280 kilo under de irske mesterskaber i 2015. Advarsel: Videoen kan virke ubehagelig.

TV: Så galt kan det gå, når du 'squatter'

Her brækker den franske vægtløfter Gaelle Nayo Ketchanke armen to steder, da hun forsøger at løfte 110 kilo under EM i vægtløfting.

Kvindelig vægtløfter brækker armen to steder