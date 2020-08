AV! Ramt i skridtet med 160 km/t

Philadelphia Phillies-pitcheren José Álvarez blev ramt i sin mandlighed med næsten 160 km/t, da han og 'Phillies' led et nederlag til Toronto Blue Jays

Det er enhver mands værste mareridt. Et spark, et slag eller bare et lille puf i skridtet kan slå selv den mest hårdføre mand omkuld.

Så forestil dig at blive ramt af en baseball med næsten 160 km/t!

Det var, hvad der skete for Philadelphia Phillies-pitcheren José Álvarez i en kamp mod Toronto Blue Jays torsdag 20. august i den bedste amerikanske baseball-liga, MLB.

Artiklen fortsætter under tweetet:

Bolden rammer José Álvarez lige i skridtet, og pitcheren gør ellers sit og kæmpede til det sidste for at sikre, at modstanderen Toronto Blue Jays blev kaldt ude. Efterfølgende sank han sammen i græsset af smerte.

Den uheldige pitcher måtte køres af banen af en af vogn på stadion og ned i omklædningsrummet.

Artiklen fortsætter under billedet:

José Álvarez sank sammen efter han blev ramt i skridtet af bolden med næsten 160 km/t. Foto: Timothy T. Ludwig/Ritzau Scanpix

Efterfølgende tests viste, at Álvarez ikke var kommet alvorligt til skade i de ædlere dele.

- Det var ret slemt. Den ramte mig selvfølgelig lige i mine ædlere dele. Det er en smerte, der er svær at beskrive, men gudskelov har jeg det meget bedre nu.

- Alt var godt på hospitalet - intet dårligt ny. Jeg håber, at jeg kommer mig helt i de næste par dage, siger José Álvarez til reportere ifølge New York Post.

Philadelphia Phillies endte med at tabe kampen 9-8 til Toronto Blue Jays.

Major League Baseball starter normalt i marts, men grundet coronakrisen har sæsonstarten været udsat. Første kamp i sæsonen blev spillet 23. juli mellem Washington Nationals og New York Yankees.

