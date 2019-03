15 år sammen: Nu er det slut

Så er det slut. Det sidste smash er slået, og den sidste bold endte i nettet. Danmarks mest succesfulde badmintondouble i nyere tid sluttede en ti år lang regeringstid i anden runde af All England, da 38-årige Mathias Boe og 35-årige Carsten Mogensen blev slået 14-21, 16-21 af japanerne Takeshi Kamura og Keigo Sonoda.

Det endte i ærgrelse i den hal, hvor det danske par to gange i 2011 og 2015 har gået æresrunde til stående applaus fra de mange tilskuere. Torsdag aften måtte de luske op i TV2-studiet uden lykønskninger, klapsalver og med masser af ærgrelse i kroppene umiddelbart efter nederlaget til de tredjeseedede japanere.

- I dag går vi med en lang næse i en tom hal. Vi har prøvet turen før under andre omstændigheder som vindere, forklarer Carsten Mogensen med et skævt smil skruet i mundvigen.

- Det var historien om det synkende skib. Vi magtede ikke at sætte proppen i, da det begyndte at køre sydpå, og det har på sin vis været symptomatisk for de sidste seks måneder. Det er røvirriterende, erkender Mathias Boe over for TV2 Sport.

- Det irriterer mig ikke, fordi det var den sidste kamp. Jeg er udelukkende irriteret, fordi vi taber, siger han.

Det er slut. Mathias Boe og Carsten Mogensen har spillet den sidste double sammen. Foto: Ritzau Scanpix

Makkeren supplerer:

- De kan godt være, de andre rammer dagen, men vi er alt for langsomme. Det var som at køre om kap med en Ferrari eller en Mercedes, og dem kan man ikke hente, siger en bitter Carsten Mogensen.

- Men det, vi har oplevet sammen, kan ingen heldigvis tage fra os. Vi vil i fremtiden kunne finde masser af klip på YouTube og få lidt tid til at gå med det, siger Mathias Boe.

- Kampen i dag bliver nok ikke en af dem, vi finder frem, tilføjer en smilende Carsten Mogensen.

I fjor nåede de to også finalen ved All England, men tabte. Derudover er det blevet til OL-sølv (2012), VM-sølv (2013), VM-bronze (2014), EM-guld (2012 og 2017) og guld ved European Games (2015) for at nævne de største resultater.

Mens parret var til herre-EM for landshold i 2016, faldt Carsten Mogensen om med en hjerneblødning, som gav en lang pause.

Senere nåede de verdenstoppen igen, men det seneste år har det knebet med at levere tidligere tiders resultater.

Carsten Mogensen i ekvilibristisk stil - men uden den store succes i en kamp, der blev tabt i to sæt. Foto: Ritzau Scanpix

Det japanske par tog da også ganske overlegent første sæt med 21-14, og heller ikke i andet sæt kunne danskerne helt følge med.

Bagud 14-17 var sættet dog åbent, men japanerne formåede at presse Boe og Mogensen i et højt tempo, og en japansk netruller sørgede for 21-16 og dermed et punktum for Boe og Mogensens lange karriere sammen, mens japanerne blev klar til kvartfinalen.

Den danske herredouble i badminton med Kim Astrup og Anders Skaarup er også ude af All England.

Det skete, efter at det femteseedede danske par tidligere torsdag tabte med 19-21, 16-21 til det malaysiske par Aaron Chia og Wooi Yik Soh.

I år kan Danmark højst høste en All England-titel. De eneste tilbageværende danskere i All England er Viktor Axelsen og Jan Ø. Jørgensen, der fredag mødes i kvartfinalen.

