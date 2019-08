Absurd VM-finale: Pryglet i opvisning

Der var ikke meget at stille op for danske Anders Antonsen i VM-finalen i badminton søndag eftermiddag

Av, av, av, Antonsen.

Til trods for en glimrende start på VM-finalen i badminton, blev det til en opvisning af Anders Antonsen modstander, Kento Momota.

- Da jeg stod op i morges, frygtede jeg det her scenarie, udtalte Antonsen til TV2 efter kampen.

- Jeg havde lyst til at tage hele landet med mig derind og give den alt, hvad jeg havde, men det var bare ikke nok, sagde Antonsen også til TV2.

Der var nok ikke mange, der havde regnet med at danske Anders Antonsen overhoved skulle stå i årets VM-finale i badminton.

Det var ikke desto mindre det, der skete denne søndag, da danskeren var oppe i mod verdensetteren Kento Momota fra Japan.

Desværre for den unge dansker var der ikke meget at stille op imod verdens bedste badmintonspiller.

Antonsen kom ellers godt fra start med flere vindere og en stilling, der hed 6-2. Men så tog japaneren teten og vandt otte point i træk.

Ved opholdet var stillingen 7-11 til Momota.

Danskeren rejste sig aldrig i første sæt, som endte skuffende 9-21 til Momota.

Det blev Antonsens banemand, Kento Momota, der løb med VM-guldet. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Ondt blev værre

Andet sæt startede, som første sluttede, og før Antonsen kunne se sig om, stod den hele 1-11 til verdens nummer et ved opholdet.

Den 22-årige århusianer lagde fint ud efter opholdet, men føringen var alt for stor.

Da Kento Momota, som snart fylder 25, først spillede sig varm, var der ingen vej tilbage.

Kampen blev overstået på mindre end tre kvarter med en regulær afklapsning på 21-9, 21-3.

- Jeg gik fuldstændig kold. Jeg var helt tømt. Det var det, der skete, sagde Antonsen til TV2 lige efter kampen.

Det var desværre også et scenarie, man kunne se folde sig ud undervejs i kampen.

Efter den gode start med stillingen 6-2, lykkedes det blot at sætte seks flere point på kontoen i resten af kampen.

Skal træne fysik

Den danske landstræner, Kenneth Jonassen, vurderede Antonsens præstation efter kampen til TV2.

Han lagde også vægt på, at det var fysikken, der ikke rakte i kampen.

- Han har et mindre kollaps i dag, men nu ved vi, at vi skal træne fysik for at Anders kan holde en hel, stor turnering, sagde Jonassen til TV2.

Der var dog fortrøstning at spore hos både landstræner og spiller oven på det store nederlag.

- Det var selvfølgelig ikke sådan, jeg håbede min VM-finale skulle forløbe. Jeg skal lige have det på afstand, men jeg bliver selvfølgelig utrolig stolt over det her, sagde Antonsen til TV2.

- Vi knokler videre og kommer stærkt tilbage, tilføjede Kenneth Jonassen.

Antonsen har før søndagens finale stået over for Momota fire gange i officielle kampe, hvoraf danskeren kun har vundet den seneste.

Han kunne blive den fjerde danske verdensmester i badminton efter det forrige år lykkedes Viktor Axelsen at tage guldet.

Det er en præstation, som Peter Rasmussen og Flemming Delfs også har formået. Det skete i henholdsvis 1997 og 1977.

