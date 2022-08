Ærlig Viktor: Jeg er en smule lettet

For anden gang i karrieren kan Viktor Axelsen kalde sig verdensmester i herresingle.

I finalen i Tokyo besejrede han i suveræn stil Kunlavut Vitidsarn fra Thailand med 21-5, 21-16. Viktor Axelsen smed sig på halgulvet i jubel, da triumfen var i hus.

- Det betyder helt enormt meget. Det er svært at sætte ord på. To VM-titler er helt vanvittigt.

- Jeg er enormt glad og stolt, men faktisk også en lille smule lettet. Jeg vidste godt, at det her var en god chance for at vinde min anden VM-titel. Vitidsarn spillede en god kamp, men jeg formåede at gøre, hvad der skulle til, siger Viktor Axelsen.

Cheflandstræner Kenneth Jonassen kunne fra sin trænerstol se Axelsen styre finalen fra start.

Han kunne konstatere, at finalen kun var jævnbyrdig i første halvdel af andet sæt, hvor thailænderen fik bedre fat.

- Jeg er så umådelig stolt på Viktors vegne. Jeg er utrolig imponeret af den styrke, han viste i hele turneringen og ikke mindst i dag (søndag, red.), siger

- Han har været favorit, men han har taget det stille og roligt og bare arbejdet sig ind i turneringen og er blevet bedre og bedre.

- I finalen leverede han fra øverste hylde. Eksekverede vanvittigt i starten, og han håndterede også den usikkerhed, der kom i starten af andet sæt, siger Kenneth Jonassen.

Den danske verdensstjerne sidder lige nu på alle de prestigefyldte titler i sporten, nemlig VM, OL og All England.