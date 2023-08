Ærlig Viktor: Jeg har været ude i tovene

Anders Antonsen får en hviledag tirsdag, inden han onsdag skal i ilden igen ved VM i badminton.

Sådan er det ikke for Viktor Axelsen.

Han står på programmet og skal møde franske Christo Popov fra Frankrig.

Det bliver en langt vanskeligere opgav end det, Nhat Nguyen kunne byde på mandag.

Det ved Axelsen, det ved hans træner, og det ved de herreløse hunde ude på Fælleden.

- De sidste par gange, jeg har mødt ham, har det været en svær størrelse for mig. Jeg har været lidt ude i tovene i nogle af kampene. Faktisk to af dem, sagde han til Ekstra Bladet og den øvrige danske presse efter sejren.

Den danske stjerne skal tirsdag i aktion igen. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

'Dem har vi brug for'

- Jeg håber, at jeg kan komme med en bedre fysik end de sidste par gange. Jeg glæder mig, sagde han smilende.

- Han er en fed spiller og up and coming i Europa. Dem har vi brug for, så jeg håber på en god kamp.

Axelsen lignede en mand, der havde det godt oven på den forholdsvis lette premieresejr, og han tilkendegav da også, at han havde det godt.

- Jeg fik bevæget mig rigtig fornuftigt, spillede godt og følte mig godt tilpas derinde. Så jeg er meget, meget glad for min præstation, sagde han.