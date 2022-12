Afsked med stjernerne: Bossen er magtesløs

- Jeg sidder slet ikke med en fornemmelse af, at hverken Viktor Axelsen eller Anders Antonsen har forladt vores nationale elite træningscenter, fordi de tænker, at det hele bare er røv og nøgler, siger sportschef i Badminton Danmark, Jens Meibom

Sportschef i Badminton Danmark, Jens Meibom, har prøvet det før.

Af den grund er tonen nok også skærpet en anelse, når snakken falder på badmintonspilleren Anders Antonsen, der netop har annonceret, at han i den nærmeste fremtid agter at rejse til Dubai for at stable nogle langt mere individualiserede rammer på benene.

Præcis som det var tilfældet med Viktor Axelsen, der efter sin olympiske triumf i fjor groft sagt fik nok af at være stavnsbundet til Badminton Danmark.

Den 25-årige Antonsen, der den seneste tid har været i nærmest frit fald på verdensranglisten, er med egne ord sulten efter at prøve sig selv af i andre konstellationer. Ønsket om at udforske de mange forskellige tilgange til spillet med fjerbolden ligger altså til grund for den opsigtsvækkende beslutning.

Ærgrer sig over tendens

Antonsen vil prøve kræfter med andre træningskulturer og vinker derfor farvel til Badminton Danmarks nationale træningscenter, hvor kollektivet omvendt har førsteprioritet.

Jens Meibom mister endnu en stor badmintonkomet, og det ærgrer naturligvis sportschefen, der gerne så, at selv de bedste spillere kunne stille sig tilfredse med de danske vilkår.

- Som udgangspunkt foretrækker vi (Badminton Danmark, red.), at vores bedste spillere er samlet i vores nationale træningscenter, siger Jens Meibom.

Sportschefen understreger, at elitens sparring med de unge talenter er alfa og omega i en sportsgren som badminton.

- Men det er en tendens (blandt de største stjerner, red), som vi er nødt til at forholde os til, medgiver han.

Dropper landstræner

Med base i Dubai kan Antonsen ikke længere modtage økonomisk støtte fra hverken Badminton Danmark eller Team Danmark, ligesom han frasiger sig retten til assistance fra en lang række eksperter, som kun står til rådighed for de danske landsholdsspillere.

Landstræner Kenneth Jonassen bliver for Antonsens vedkommende desuden skiftet ud til turneringer på det internationale badmintonforbunds (BWF) World Tour såsom Denmark Open og All England.

Men nøjagtig ligesom landsmanden Axelsen skal den karismatiske aarhusianer stadig dukke op på det nationale træningscenter cirka 13-15 uger om året.

Et kompromis, som ifølge sportschefen trods alt fungerer.

- Viktor (Axelsen red.) har stadigvæk en tredjedel af sine træningspas i Danmark. Det resulterer ganske vist ikke i samme mængde sparring med de unge som tidligere, men talenterne kan trods alt stadigvæk se deres rollemodel i aktion: Hvordan griber Axelsen træningen an, og hvor seriøs er han under sin opvarmning.

- De er ikke utilfredse

- Men faktum er vel, at endnu en stor stjerne dropper det danske træningscenter til fordel for et mere individualiseret setup i udlandet. Bør Badminton Danmark alligevel ikke kigge lidt indad?

- Læg mærke til, at hverken Viktor eller Anders har været utilfredse med det, de kommer fra … De har begge haft hele deres udvikling i Danmark og skabt deres største resultater på baggrund af træningsmiljøet herhjemme. Det er veldokumenteret, at vi har nogle rammer, som kan udvikle spillere i verdensklasse.

- Nu ønsker Anders så en højere grad af selvbestemmelse, mens vi i Badminton Danmark samler vores spillere under en kollektiv landsholdsaftale.

- Vi er nødt til at navigere inden for rammerne af den aftale – som både giver landsholdsspillerne en række fordele, men også nogle forpligtelser i forhold til fællesskabet.

Ikke røv og nøgler

- Giver det slet ikke stof til eftertanke, at Antonsen nu også føler sig nødsaget til rejse til Dubai for at jagte inspiration?

- Med den retorik fremstår det, som om han var tvunget til at tage afsted … Vi har både fostret olympiske mestre og verdensmestre. Det handler blot om, at de bedste spillere vil søge inspiration andre steder fra, indvender Jens Meibom, der ellers ikke vil argumentere for motiverne bag badmintonspillernes beslutninger.

- Men jeg sidder ikke tilbage med en fornemmelse af, at hverken Viktor eller Anders har forladt det nationale træningscenter, fordi de mente at setuppet herhjemme var røv og nøgler, slutter han.

Våbenkapløb udfordrer dansk model

Jens Meibom er udmærket klar over, at Badminton Danmark har svært ved at bide skeer med de store nationer, når det handler om ressourcer og faciliteter.

Men sportschefen påpeger, at der også i det danske badmintonforbund løbende bliver optimeret på forholdene.

- Vi er klar over, at det er et våbenkapløb om at skabe de bedst mulige rammer for spillerne.

- Men de nationer, vi er oppe imod, har bare langt flere ressourcer med henblik på både økonomi og manpower. Vi forsøger dog hele tiden at holde trit med udviklingen, siger Jens Meibom.

- Badminton Danmark råder over fysioterapeuter, fysiske trænere, psykologer, diætister og så videre … Vi har hele pakken, men bare ikke i samme omfang som i andre lande.

- Anders vil skabe sit helt eget team, og det er vel en form for optimering. De ressourcer råder vi bare ikke over herhjemme.

- For de eksperter, som vi stiller til rådighed, skal assistere alle vores landsholdsspillere, siger sportschefen.