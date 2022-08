Afslører hemmelighed: - Blev tvunget til at tabe OL-semifinale

Den tidligere kinesiske verdensetter Ye Zhaoying afslører nu, hvordan hun under OL i 2000 blev tvunget af sit land til at tabe sin semifinale

Camilla Martin var i 2000 i finalen ved OL i Sydney.

Et opgør, hun endte med at tabe til Kinas Gong Zhichao – en spiller, hun notorisk havde svært ved at spille imod. Men nu viser det sig, at den danske stjerne kunne have mødt en anden kineser, hvis det ikke havde været for aftalt spil.

Den tidligere verdensetter Ye Zhaoying afslører nemlig nu, hvordan hun for 22 år siden blev beordret til at tabe semifinalen med vilje i to sæt. Det sker i TV 2-dokumentaren 'Camilla mod Kina'.

- Man føler sig meget magtesløs, fordi man er alene imod hele systemet. OL er jo nærmest en 'once in a liftetime'-mulighed som sportsudøver, så det føles virkelig trist, når man skal lade sig tabe. Men som enkeltperson kunne jeg intet stille op over for systemet, fortæller Ye Zhaoying.

Annonce:

I et opslag på sin Twitter-profil fortæller den nuværende TV 2-vært Camilla Martin, hvordan Ye Zhaoying havde fortalt hende om OL-sammensværgelsen for mange år siden.

Men det er først nu, at offentligheden får kendskab til det.

Den i dag 48-årige Ye Zhaoying bor til daglig i den spanske by Malaga sammen med sin mand Hao Haidong, der selv er tidligere fodboldspiller. Her lever de i eksil.

Den tidligere badmintonstjerne vandt et hav af titler i sin karriere og er blandt andet noteret for to verdensmesterskaber, ligesom hun også tre gange har vundet All England.

I OL-sammenhæng er hendes bedste resultat dog en 'blot' en bronzemedalje - en medalje, hun fik i netop 2000.

Hendes mand, Hao Haidong, er samtidig Kinas mest scorende landsholdsspiller nogensinde og en kæmpe stjerne i hjemlandet.

Alligevel er begges mange flotte meritter fuldstændig slettet fra historiebøgerne i Kina. Det skete, efter Hao Haidong i sommeren 2020 offentlig kritiserede det kommunistiske styre i hjemlandet med opbakning fra sin hustru.

Annonce:

Af samme årsag kan du heller ikke finde noget på de to tidligere superstjerner, hvis du søger på dem på det kinesiske internet.

Kina er adskillige gange blevet mistænkt for at snyde i badminton, men er kun enkelte gange blevet straffet.