Alle vil have en bid af Viktor

Når Viktor Axelsen træder ind på badmintonbanen, er det mere end bare en spiller, folk ser gå på banen.

Det er en reklamesøjle. En værdifuld én af slagsen. Også selvom han fredag aften overraskende måtte forlade VM-turneringen allerede i kvartfinalen.

Og prisen for en bid af den danske verdensstjerne er gået op, i takt med at resultaterne er tikket ind.

Til Ekstra Bladet forklarer hans far og manager, Henrik Axelsen, at der ofte tikker henvendelser ind. Fra store og små.

- Vi får mange henvendelser, kommer det i en snak om branding, sponsorater og markedsføring.

Viktor Axelsen har aktuelt den japanske tøj- og sportsudstyrsgigant Yonex som hovedsponsor. Nu sammen med den tyske kemikalievirksomhed Helm. Tyskerne har fået en placering midt på maven.

Derudover er der to mindre placeringer på kravebenene samt en tredje lige under V-udskæringen i blusen.

Kaffe og brunsviger

Alle pladser er for tiden optaget.

Selvom der er tale om en millionforretning, er tingene i virkeligheden helt nede på jorden, fortæller Henrik Axelsen.

- Jeg kan godt lide at se folk i øjnene. Så tager vi en kop kaffe og en brunsviger. Og så snakker vi og finder ud af, om vi kan se hinanden i øjnene, og om det har gang på jord, fortæller han.

Interessen er stor - og større end nogensinde. Problemet er dog ofte, at virksomheder og andet godtfolk undervurderer den supertanker, Axelsen-forretningen er gået hen og blevet.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Hver gang vi arrangerer noget med en ny sponsor, vil de selvfølgelig have en bid af Viktor. Vi oplever, at vi får forespørgsler om eksempelvis et meet & greet tre uger ude i fremtiden. Om Viktor kan være med. Og det kan det altså ikke. Vi skal et halvt år ud i fremtiden, forklarer Henrik Axelsen.

For kalenderen er tætpakket - et godt stykke ud i fremtiden.

- Det er nu, han skal cache ind og smede, mens jernet er varmt, siger Henrik Axelsen ærligt.

- Oplever du en større efterspørgsel nu end tidligere?

- Ja. Jeg oplever mere tung efterspørgsel. Altså seriøs efterspørgsel, siger han.

Lidt mere end to flasker vin

Mange trækker sig dog, når de hører, at det koster mange penge.

Præcis hvor mange penge, er han af åbenlyse årsager ikke interesseret i at gå i detaljer med.

Til gengæld oplever han, at mange virksomheder og interessenter ofte undervurderer værdien af det produkt, Viktor Axelsen kommer med.

- Man kan jo ikke forvente, at Viktor stiller op for to flasker vin. Vi har fået at vide, at vi sætter barren lidt højt, men så har jeg svaret, at det er dem, der sætter den lavt. Det her er Viktors job. Det er det, han laver. Og det koster altså.

Han undrer sig over, at især danske virksomheder tror, de kan nøjes med at betale mindre beløb.

- Det er, som om de ikke er klar over, hvad værdien af det her er. Når Viktor poster et eller andet, er der jo et antal millioner, der ser det. Dermed ikke sagt, at folk så køber et produkt, han reklamerer for. Men det er mere værdien af, hvad det betyder, at han er der.