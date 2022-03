Alt går efter planen

Viktor Axelsen er seedet til at gå hele vejen i badmintonturneringen All England, og onsdag tog han første skridt.

Danskeren besejrede den useedede inder Sai Praneeth, som ellers pressede Axelsen til det yderste i første sæt, før danskeren kunne juble over avancement.

22-20, 21-11 lød sejrscifrene, der sender ham i kløerne på ligeledes useedede Mark Caljouw fra Holland i anden runde.

- Det er fedt at være i gang. Der var lidt tænding. Specielt i slutningen af første sæt, men det er også meget sundt at være derude en gang imellem, og jeg er egentlig ret glad for, at jeg formåede at lukke den i to sæt.

- Det er godt at mærke trykket, presset og fornemmelsen af, at det næste point gælder lidt ekstra, siger Axelsen efter sejren.

Axelsen bragte sig hurtigt i front 5-1 efter fem point på stribe, og han bevarede en komfortabel føring det meste af sættet, før Sai Praneeth begyndte at drille ham.

Verdensranglistens nummer 19 vandt selv fire dueller i streg og bragte sig på 19-18, men Axelsen bevarede roen.

På sin anden sætbold lukkede den danske verdensetter sættet og åndede lettet op.

Det gav ham tydeligvis ro på, og andet sæt forløb langt nemmere for Viktor Axelsen, der blot tillod sin indiske modstander at tage 11 point.

Fynboen jagter sin anden sejr i turneringen. I 2020 løb han med titlen, mens malaysiske Lee Zii Jia triumferede i sidste års udgave af den traditionsrige turnering.

Senere onsdag kan Axelsen få følgeskab i anden runde af to andre herresinglespillere med dansk pas.

Tredjeseedede Anders Antonsen møder verdensmesteren Loh Kean Yew fra Indonesien, mens Hans-Kristian Vittinghus står over for den japanske stjerne Kento Momota.

Også Rasmus Gemke skulle have deltaget i turneringen i Birmingham, men sportsbrok tvang ham til at melde afbud.