Anders Antonsen er testet positiv for coronavirus

Badmintonspilleren Anders Antonsen er gået i isolation efter en positiv coronatest.

Antonsen spillede en holdkamp for Aarhus Badmintonklub, og fredag blev han testet positiv. Det oplyser Denmark Open-vinderen til TV2 Sport.

Han har ringet rundt til alle de personer, der var involveret i torsdagens kamp.

- Jeg har kontaktet alle, der nu en gang skulle være kontaktet. Indtil videre har jeg heldigvis ikke hørt om nogen, der er blevet smittet af mig. Jeg ved heller ikke selv, hvor jeg har fået min smitte fra, siger Antonsen til TV2 Sport.

Thomas Damgaard, træner i den aarhusianske badmintonklub, er også gået i isolation og fortæller til TV2 Sport, at ingen i klubben viser symptomer på corona.

Antonsen har planer om at deltage i turneringer i januar, men danskerens træning har nu fået et tilbageslag.

- Vi har ikke spillet så meget de sidste ni måneder, så jeg glæder mig virkelig til at komme afsted.

- Det er ikke optimalt at ligge her og ikke få lov til at give den gas. Så selvfølgelig er det ikke et ønskescenarie, at jeg skal have det her med, men det er nu en gang virkeligheden, siger Antonsen.