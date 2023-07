Anders Antonsen fortsætter sejrsstime i Japan

Badmintonspilleren Anders Antonsens formkurve stiger stadig.

Efter sidste uges overraskende turneringssejr i Korea Open indledte han onsdag World Tour-turneringen Japan Open med en sikker sejr i to sæt.

Aarhusianeren vandt 21-12, 21-14 over kineseren Lu Guang Zu. Dermed har Antonsen vundet sine seneste syv badmintonkampe.

Efter sidste uges turneringssejr har Antonsen overhalet kineseren på verdensranglisten, og fra starten af onsdagens kamp viste danskeren da også, at han aktuelt har et højere niveau.

I både det korte og lange spil dikterede den koncentrerede dansker spillet, mens kineseren lavede fejl på fejl. Første sæt blev derfor vundet sikkert på 20 minutter.

Også i andet sæt trak Antonsen fra efter en jævnbyrdig start. Den 26-årige dansker skaffede sig til sidst seks matchbolde, men skulle blot bruge en enkelt på at spille sig frem til anden runde.

Her venter en på papiret noget vanskeligere opgave i form af japaneren Kodai Naraoka, der er seedet som nummer fire. Antonsen har dog et indbyrdes overtag, og han slog japaneren så sent som i juni.

Rasmus Gemke skulle også have åbnet Japan Open onsdag, men den småskadede dansker trak sig forud for mødet med Jonatan Christie.

Viktor Axelsen spillede sig allerede videre fra første runde tirsdag. Torsdag skal både Axelsen og Antonsen i aktion i anden runde.

Japan Open er en Super 750-turnering og rangerer dermed et niveau over den turnering, som Antonsen vandt i sidste uge.