Anders Antonsen presser verdensmester i nederlag i Seoul

Det blev lige ved og næsten, da Anders Antonsen torsdag spillede mod japanske Kento Momota i anden runde ved Korea Open i Seoul.

Danskeren pressede den japanske verdensmester, men endte som taber med cifrene 18-21, 22-20, 16-21.

Anders Antonsen var nede med tre matchbolde i andet sæt, inden han tvang kampen ud i et afgørende tredje sæt.

Den 21-årige herresinglespiller havde før torsdagens kamp tabt begge indbyrdes kampe til Kento Momota.

Ved VM i august, som japaneren altså vandt, gik kampen ud i tre sæt, men for to uger siden i Japan var Kento Momota overlegen og vandt i to sæt.

Danskeren fik en god start på kampen i Seoul.

Anders Antonsen opbyggede flere store føringer i første sæt, men det blev alligevel vundet af Kento Momota.

Japaneren fik kontakt ved 14-14, og fra 14-17 snuppede han seks point i træk og fik tre sætbolde.

Anders Antonsen afværgede den første, men på den anden gik sættet til verdensmesteren.

Andet sæt fik et næsten tilsvarende forløb. Blot med den forskel, at det var Anders Antonsen, der vandt sættet.

Kento Momota kom foran 10-4 og senere 20-17. Anders Antonsen afværgede imidlertid tre matchbolde og vandt senere sættet med yderligere to point.

I tredje sæt fulgte danskeren med til stillingen 14-14. Så var der imidlertid udsolgt, og Kento Momota sikrede sejren på sin fjerde matchbold i kampen.

Med nederlaget er mixeddoublen med Mathias Christiansen og Christinna Pedersen de eneste danske deltagere i fredagens kvartfinaler.

