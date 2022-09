Anders Antonsen videre efter drama

Danmarks næstbedste herresingle i badminton, Anders Antonsen, er videre til kvartfinalerne i Japan Open efter et afvekslende drama, hvor han flirtede med exit.

Torsdag formiddag dansk tid slog han japaneren Kodai Naraoka, der er nummer 30 på verdensranglisten, med 21-17, 16-21, 21-19.

Antonsen er den højest rangerede spiller i kvartfinalerne. Han er nummer tre på verdensranglisten og tredjeseedet i Japan Open, men de to spillere over ham er ikke længere med.

Verdens suveræne nummer et, Viktor Axelsen, meldte afbud til turneringen for at pleje kroppen ovenpå VM-ugen, mens verdens nummer to, Kento Momota, røg ud i første runde.

25-årige Antonsen, der hentede sin seneste turneringssejr på BWF World Tour i 2020, vandt torsdag første sæt efter en stærk afslutning, og han virkede også i kontrol i første del af andet sæt.

Antonsen førte 13-9, men så vendte kampen fuldstændigt. Danskeren begyndte at lave langt flere fejl og virkede hårdt ramt på selvtillid. Naraoka ramte en periode, hvor han vandt 11 af 12 bolde og siden også andet sæt.

Nedturen fortsatte i tredje sæt, hvor Naraoka kom foran 5-0, inden Antonsen vandt et par bolde og genfandt sig selv. Antonsen kom foran 11-9 og virkede især fysisk ovenpå, men igen mistede han momentum.

Ved 19-17 til Naraoka så det sort ud for Antonsen trods stor japansk træthed, men Antonsen hev igen sig selv op og havde slutteligt også linjerne med sig på de afgørende bolde.

Danskeren møder i sin kvartfinale japanske Kanta Tsuneyama, der er nummer 17 i verden.

Tidligere torsdag røg Rasmus Gemke ud af herresingle efter et nederlag til den 24-årige indoneser Chico Aura Dwi Wardoyo i to sæt.

Danmarks sidste damesingle i Japan Open, Line Christophersen, er også færdig. Hun tabte 10-21, 18-21 til spanieren Carolina Marín, der vandt VM i 2014, 2015 og 2018 samt OL-guld i 2016.

Damedoublen med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen skuffede med et nederlag i to sæt til et indonesisk par.

Herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup levede til gengæld op favoritværdigheden og slog et tysk par i to sæt. Nu venter en kvartfinale mod Sean Vendy og Ben Lane fra England.

