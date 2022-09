Antonsen færdig i Japan Open

Badmintonspilleren Anders Antonsen formåede ikke at spille sig i finalen i Super 750-turneringen Japan Open.

Lørdag måtte han se sig slået i to sæt af Kenta Nishimoto, der vandt med cifrene 22-20, 21-19.

Antonsen havde sine chancer særligt i første sæt, men Nishimoto var skarpest i slutningen af de to sæt og indløste plads i finalen på hjemmebane.

Mange gange i løbet af kampen var Antonsen frustreret, fordi han mente, at Nishimoto servede bolden for hurtigt i gang, før han selv var helt klar til at returnere.

Til sidst modtog danskeren et gult kort fra dommeren, der ikke bad japaneren om at ændre sit servemønster.

Antonsen kom bedst ud til kampen og tog initiativet. Det gav en føring på 10-5, og ved opholdet midtvejs lød forspringet på 11-8.

Men danskeren fik pludselig sværere ved at afgøre boldene. Flere maratondueller faldt ud til japanerens fordel, og i en periode vandt han otte ud af ni bolde.

12-8 blev til 14-17, før Antonsen igen fik overtaget og spillede sig til sætbolde ved 20-18.

Men så skiftede momentum igen. Antonsen sendte flere bolde marginalt ud og tabte fire point på stribe og sættet 20-22.

Danskeren kom også dårligt i gang med andet sæt med 0-3, men fik dog bragt balance igen til 3-3.

Men Nishimota var ovenpå, og Antonsen så træt ud. Det udløste flere uprovokerede fejl, og Nishimota bragte sig alt for nemt på 9-3.

Antonsen nægtede dog at give op. Nu fejlede japaneren også og så træt ud, og 4-11 blev vekslet til dansk føring på 16-14.

Men kampen fortsatte med at være omskiftelig. Nishimoto vandt seks af de næste syv bolde og havde så tre matchbolde.

Antonsen afværgede de to første og troede også, at den tredje matchbold blev elimineret. Men Nishimoto udfordrede dommerens kendelse, og det viste sig, at Antonsens slag var marginalt ude.