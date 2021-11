Antonsen fik klø af verdens nummer et

Verdensetteren Kento Momota var for sjette gang i syv kampe for stor en mundfuld for danske Anders Antonsen, da de to tørnede sammen i finalen ved Indonesia Masters.

Antonsens eneste sejr over den stærke japaner kom i finalen i selv samme turnering i 2019, men i år løb Momota med titlen med sejrscifrene 21-17, 21-11.

Ingen af de to havde afgivet et eneste sæt på vejen til finalen. Den statistik kunne kun japaneren opretholde søndag.

Desværre for Antonsen røg han fra start ind i Momotas velsmurte maskine, der ikke laver fejl og er enormt svær at score point imod.

Det pressede danskeren til at spille yderligt med en høj fejlprocent til følge. Japaneren rykkede foran 9-3, men så kom danskeren i gang.

Skarpheden i slagene indfandt sig, og med seks point på stribe fik han udlignet på scoretavlen. Ved opholdet midtvejs var Antonsen foran 11-10.

Han var helt med frem til 15-15, men et par brændte danske muligheder knækkede sættet i Momotas favør. Han kom på 19-15, og derfra kørte han sættet hjem.

Indledningen på andet sæt var en kopi af første. Japaneren flyttede bolden rundt på banen med stor sikkerhed, mens Antonsen ikke kunne finde en vej igennem ham.

Forskellen var blot, at danskeren ikke fik en lang stime, som bragte ham tilbage i sættet. I stedet kværnede Momota videre.

Japaneren var foran 11-5 midtvejs, og der kom aldrig spænding om udfaldet af finalen.

Andet sæt var en ensidig forestilling, hvor Momota fik vist, at han er uhyre tæt på det skræmmende niveau, han viste i flere år, inden en bilulykke i starten af 2020 satte ham ud af spillet i en længere periode.

Antonsen løb tør for både idéer og energi. Efter tre kvarters badminton kunne Kento Momota gå tilfreds til nettet og sige tak for kampen til sin danske modstander.