Antonsen hiver kontroversiel træner med til Dubai

Det bliver fremover den tidligere badmintonspiller Joachim Persson, der skal føre Anders Antonsen til succes.

Onsdag aften skriver TV 2 Sport, at Antonsen hiver Persson ind som træner i sit nye setup i Dubai.

Hverken Antonsen selv eller Persson har ønsket at kommentere nyheden over for TV 2.

39-årige Joachim Persson er tidligere professionel badmintonspiller. I løbet af sin karriere var han blandt andet med til at vinde sølv ved herrernes hold-VM, Thomas Cup, samt tre guldmedaljer ved EM for blandede hold.

I 2019 blev han idømt 18 måneders karantæne fra al badminton af Det Internationale Badmintonforbund (BWF) for brud på matchfixing-reglerne, da han i to tilfælde ikke indrapporterede henvendelser om at fixe kampe.

Joachim Persson har tidligere vundet flere medaljer med Danmark ved diverse landsholdsturneringer. (Arkivfoto). Foto: Kazuhiro Nogi/Ritzau Scanpix

Udleverede ikke bankudskrifter

BWF fandt ingen beviser for, at der rent faktisk var blevet manipuleret med badmintonresultater i sagen.

Dommen lød på to brud på manglende indberetning af henvendelser om matchfixing, da reglerne er sådan, at BWF skal underrettes, hvis en spiller bliver tilbudt at fixe en kamp eller på anden vis hører om matchfixing.

Dommen lød også på to brud på mangelfuldt samarbejde med BWF, og danskeren ønskede blandt andet ikke at udlevere sine bankudskrifter.

Ved at rykke sit træningssetup til Dubai går Anders Antonsen i fodsporene på sin landsmand Viktor Axelsen, der gjorde det samme efter sin OL-triumf i 2021.

Antonsen udtræder dermed af Badminton Danmarks eliteprogram og kan ikke længere have en Badminton Danmark-landstræner som hovedtræner, få økonomisk støtte eller benytte sig af Team Danmarks eksperter i hverdagen.

Ifølge Badminton Danmark vil Antonsen som Axelsen stadig træne med på Det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby 13-15 uger om året. Han er også stadig aktuel til turneringer som EM og VM.