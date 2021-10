Antonsen må overraskende forlade French Open

Den danske badmintonstjerne Anders Antonsen har ikke helt ramt topniveauet de seneste uger, og tirsdag kostede det et tidligt exit ved French Open.

I første runde måtte Antonsen se sig slået i to tætte sæt af Hongkongs Lee Cheuk Yiu, som tog sejren med 21-19, 21-19.

Tredjeseedede Antonsen døjede under det nyligt afviklede hold-VM Thomas Cup med en lille forstrækning i brystet. Om den skade stadig generer, skal være usagt.

Og så er Lee Cheuk Yiu ikke nogen nem modstander. Så sent som i lørdags stod han i semifinalen ved Denmark Open. Her agerede Viktor Axelsen dog stopklods for den useedede spiller fra Hongkong.

I tirsdagens kamp var Antonsen foran med 18-15 i første sæt, men endte med at tabe det. I andet sæt var han bagud med 12-19 og var tæt på et stort comeback. Det mislykkedes dog.

Den nykårede Denmark Open-vinder Viktor Axelsen skal først i aktion onsdag, hvor han møder sydkoreaneren Heo Kwanghee.

Modsat Antonsen spillede Rasmus Gemke sig videre til anden runde. Gemke tog en sikker sejr i to sæt over franske Toma Junior Popov.

I damesingle klarede Line Kjærsfeldt sig videre, mens Mia Blichfeldt er ude.

Resten af kampene i første runde af alle fem kategorier spilles onsdag.