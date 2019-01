Antonsen og Axelsen er klar til semifinaler i Indonesien

Semifinalerne ved badmintonturneringen Indonesia Masters får deltagelse af to danske singlespillere og en dansk double.

Fredag morgen dansk tid spillede Anders Antonsen sig først videre fra kvartfinalen med en sejr på 21-13, 21-13 over Lee Zii Jia fra Malaysia.

Danskeren gjorde kort proces og blev klar til semifinalen på bare 35 minutter.

Anders Antonsen var aldrig bagud i første sæt. Han bragte sig undervejs foran 14-9 og 18-10, før han tog første sæt 21-13 på første sætbold.

Andet sæt blev vundet med samme cifre. Denne gang var Lee Zii Jia bedre med, men bagud 7-8 fandt Antonsen en stærk stime med ni point i træk.

Det afgjorde reelt kampen.

Senere var sjetteseedede Viktor Axelsen i aktion mod fjerdeseedede Chen Long fra Kina. Axelsen gik ind til kampen med en skidt statistik mod kineseren.

12 af de 14 indbyrdes opgør var endt med kinesisk sejr, senest i sidste uges Malaysia Masters.

Viktor Axelsen var dog anderledes godt kørende i fredagens dyst. De to spillere skiftedes til at tage føringen i første sæt, men da det skulle afgøres, slog Axelsen til med fire point på stribe.

Axelsen spillede i et højt tempo og tvang Chen Long til at lave fejl. Kineseren slog ud af banen i flere afgørende dueller, og danskeren havde ikke svært ved at spille sig komfortabelt foran mod kineseren, som tilsyneladende mistede modet.

Axelsen tog andet sæt og vandt kampen 21-18, 21-14, og han møder nu førsteseedede Kento Momota fra Japan i semifinalen.

Herredoublen Kim Astrup og Anders Skaarup er også videre til semifinalen. De femteseedede danskere slog Takeshi Kamura og Keigo Sonoda fra Japan i tre sæt.

De tredjeseedede modstandere havde godt fat i Astrup og Skaarup i første sæt, hvor de blot fik ni point. Men to sætte sætsejre sendte danskerne videre til semifinalen.

Turneringen i Indonesiens hovedstad, Jakarta, er rangeret som en Super 500-turnering.

