Antonsen vinder første World Tour-turnering i 2,5 år

Den danske badmintonspiller Anders Antonsen har for første gang i 2,5 år vundet en World Tour-turnering.

Søndag morgen dansk tid brød aarhusianeren den lange sejrspause, da han vandt finalen i Korea Open med en sejr over den tidligere verdensmester Loh Kean Yew fra Singapore.

Antonsen vandt 11-21, 21-11, 21-19, da han på sin anden matchbold lavede en forrygende smash.

Før søndagens sejr skal man helt tilbage til januar 2021 for at finde den seneste World Tour-turneringssejr til den 26-årige dansker. Dengang vandt han 2020-sæsonfinalen.

Tilbagevendende skader er en del af forklaringen på den lange sejrspause, for ud over at holde Antonsen ude af spil har de også medført en tilbagegang på verdensranglisten, så danskeren må stille op som useedet og derfor risikerer hårdere modstand tidligere i de store internationale turneringer.

Det har han også fået i denne uge i Sydkorea, men det håndterede Antonsen forbilledligt.

Anders Antonsen har ikke haft meget at juble over de seneste par år. Arkivfoto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

På sin vej til finalen i Yeosu havde Antonsen besejret turneringens andenseedede og tredjeseedede spiller, og i finalemødet med fjerdeseedede Loh Kean Yew fortsatte de flotte takter.

Som det var også var tilfældet i lørdagens semifinale gik Antonsen uimponeret til ind på banen og dikterede tempoet.

Det gav en hurtig dansk 9-4-føring, før Loh Kean Yew vågnede op, og sættet skiftede fuldstændig karakter.

Den hårdtslående spiller fra Singapore vandt uhørte 17 af de følgende 19 dueller og sikrede sig dermed sætsejren med 21-11.

Andet sæt blev indledt som første sæt. Danskeren genvandt kontrollen, og denne gang havde han ikke i sinde at slippe den. Antonsen moste på, og singaporeaneren opgav at følge med, så danskeren til sidst også kunne notere sig for en sætsejr på 21-11.

Loh Kean Yew indledte det afgørende tredje sæt bedst, men Antonsen kæmpede sig kvikt tilbage og førte 11-8 midtvejs i sættet efter at have vundet otte ud af de seneste ni dueller.

Dramatik kunne dog ikke undgås i den yderst omskiftelige finale, og ved 14-14 var stillingen atter lige. Antonsen kom på 18-15, og fik derefter to matchbolde ved 20-18.

På den anden af dem smashede Antonsen sejren i hus, ind han kastede sig rundt i glæde. Turneringssejren kommer under en måned efter, at han floppede gevaldigt ved at ryge ud af European Games efter gruppespillet.

Korea Open er en Super 500-turnering, og er dermed i det tredje turneringslag på World Touren. Det er fjerde gang i karrieren, at Antonsen vinder på World Touren.