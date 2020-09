Axelsen afviser: - Det er ikke sandt

Viktor Axelsen har ikke sagt, at Danmark ikke er klar til at afholde store badminton-turneringer, efter indonesiske medier ellers skriver, at danskeren skulle have sagt det

Viktor Axelsen afkræfter, at han har sagt, at Danmark ikke er i stand til at afholde den store badminton-turnering Thomas and Uber Cup, der er VM for badmintonlandshold.

Det gør han i en kommentar til et Twitter-opslag, der er blevet lagt op af en indonesisk bruger, der skriver 'Wow... Det er Axelsen, der anbefaler ikke at spille i Europa.'

'Det er ikke sandt. Jeg tror på, at Badminton Danmark gør alt, hvad de kan for at folk skal føle sig sikre og kan spille turneringer her. Medier skulle måske lige dobbelttjekke med mig først, svarer Viktor Axelsen.

Til Ekstra Bladet henviser Viktor Axelsen til tweetet og skriver, at han ikke har så meget mere at tilføje.

Artiklen fortsætter under tweetet:

Det indonesiske medie New Straits Times har talt med badmintonspilleren Zii Jia, der fortæller, at han har været i kontakt med Viktor Axelsen.

- Jeg har været i kontakt med Viktor Axelsen, og han fortalte mig, at situationen i Danmark ikke er god, siger den indonesiske badminton-spiller, der ligger nummer ti på verdensranglisten.

Citatet er blevet vendt og drejet i indonesiske medier, og Djarum Badminton ender med at skrive, at Axelsen skulle have sagt, at Danmark ikke er klar til at være værtsnation for turneringer endnu, hvilket altså ikke er tilfældet.

Artiklen fortsætter under billedet:

Viktor Axelsen vandt den store All Engalnd Open-turnering i marts. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Den store badminton-turnering Thomas and Uber Cup skulle have været spillet i Danmark i oktober, men er blevet udskudt til næste år på grund af den nuværende corona-pandemi og afbud.

Selvom Thomas and Uber Cup er blevet aflyst, så bliver der stadig spillet Denmark Open, der løber af stablen i Odense tirsdag 13. oktober.

Turneringen blev sidste år vundet af japanske Kento Momota, der er nummer et på verdensranglisten. Axelsen er andenbedste dansker på listen på en fjerdeplads lige bag landsmanden Anton Antonsen, der er treer.

Han vandt i starten af året All England Open, som anses for at være en af de største og mest prestigefyldte badminton-turneringer.

