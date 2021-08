Axelsen dropper DM

På grund af fysisk og mental træthed melder OL-guldvinderen i herresingle i badminton, Viktor Axelsen, afbud til DM i Esbjerg, der bliver spillet fra 10. til 13. august.

Det meddeler Badminton Danmark tirsdag i en pressemeddelelse.

– Jeg er fysisk og specielt mentalt totalt udkørt efter den her OL-kampagne, siger Viktor Axelsen i pressemeddelelsen.

- OL har krævet mange ressourcer og har været under et stort pres. Derfor føler jeg et behov for at trække stikket i noget tid sammen med min familie, og det kommer desværre til at ramme ind i DM, og det er derfor, jeg trækker mig.

- Jeg havde glædet mig og set frem til at vise min taknemmelighed for den støtte, jeg har fået i Tokyo, men jeg kan bare mærke, at jeg ikke vil være i stand til at præstere, som jeg ønsker, siger OL-guldvinderen, der er regerende DM-guldvinder.

Viktor Axelsen vandt mandag OL-finalen i Tokyo ved at besejre OL-guldvinderen fra 2016, kineseren Chen Long, sikkert i to sæt.

Den 27-årige dansker siger, at han håber, at pausen kan gøre ham godt, så han kan være i topform, når herrernes VM for hold, Thomas Cup, i oktober bliver spillet i Aarhus.

Her skal Viktor Axelsen være den mest bærende spiller på det danske hold.

I samme måned skal han også spille med ved Denmark Open i Odense.

Mixeddoublen Mathias Christiansen/Alexandra Bøje, som også var med ved OL, stiller heller ikke til start ved DM.

Det skyldes, at Mathias Christiansen er blevet opereret i anklen, skriver Badminton Danmark.

