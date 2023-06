Axelsen får ingen modstand

Tilskuerpladserne var nærmest tomme, og modstanderen var irsk, men Viktor Axelsen gjorde, som han plejer.

En koncentreret gigantfavorit vandt torsdag 21-8, 21-13 over Nhat Nguyen og spillede sig stensikkert videre til kvartfinalerne ved European Games i Polen.

Nguyen var som nummer 32 i verden på papiret Axelsens hidtil sværeste modstander i turneringen, men danskeren var aldrig i problemer.

Verdensetteren fik til gengæld testet flere aspekter af sit spil.

Ireren formåede blandt andet at gøre mange dueller meget lange. Desværre for ham endte de fleste dog med, at han hev efter vejret efter at have lavet en fejl eller smidt sig forgæves efter fjerbolden.

Axelsen fik også testet sin tålmodighed mellem duellerne. Nguyen tog sig således god tid og skulle ofte have tørret sig selv eller sin side af banen af for sved, men trods diverse tricks lod Axelsen sig ikke ryste.

En koncentreret dansker holdt sig i ro og efter cirka 40 minutter spil havde han vundet sin fjerde kamp i Krakow. Endnu har han ikke afgivet sæt, og kun i to af otte sæt har modstanderen fået et tocifret antal point.

Senere torsdag spiller også Mia Blichfeldt og Line Kjærsfeldt ottendedelsfinaler, mens herre- og damedoublerne dyster i kvartfinaler.