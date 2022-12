Axelsen finaleklar efter kæmpe drama

Det holdt hårdt, men Viktor Axelsen er klar til endnu en stor finale i et i forvejen imponerende 2022.

Lørdag spillede den danske badmintonstjerne sig videre til kampen om trofæet i sæsonfinalen, World Tour Finals, som bliver spillet i Bangkok i Thailand.

Det skete med en semifinalesejr i tre sæt over japanske Kodai Naraoka, der undervejs satte Axelsen under stort pres. Naraoka vandt således første sæt og førte 19-17 i andet sæt, inden Axelsen lavede et comeback og vandt kampen 21-23, 21-19, 21-18.

Han skal i søndagens finale møde indonesiske Anthony Ginting. Axelsen har tre gange tidligere vundet sæsonfinalen - i 2016, 2017 og 2021.

Axelsen startede godt og kom på 3-0. Men efter at være gledet på banen mistede danskeren rytmen. 3-0 blev til 3-6.

Axelsen fik dog hanket op i sig selv, og danskeren kunne gå til den indlagte pause foran 11-9.

Men Naraoka lod sig ikke kue af verdensetteren på den anden side af nettet. Japaneren spillede godt og gav Axelsen kamp til stregen.

Danskeren kæmpede også med andet end sin modstander. Axelsen gled igen, og i forbindelse med en duel, hvor japaneren ramte nettet med sin ketsjer, følte Axelsen også, at dommeren dømte forkert.

Naraoka fik spillet sig til to sætbolde, da han kom foran 20-18, men så skruede Axelsen bissen på.

Danskeren fik afværget endnu en japansk sætbold, men Axelsen endte alligevel med at forære Naraoka sættet, da han sendte bolden ud over sidelinjen bagud 21-22.

Naraoka var også ovenpå i starten af andet sæt. Japaneren så for alvor ud til at have ramt dagen, mens Axelsen kæmpede med spillet og med at blive på fødderne. Cirka halvvejs i sættet gled han flere gange.

Naraoka udnyttede de danske problemer til at spille sig på både 16-14 og 19-17, men japaneren så ud til at have brugt for mange kræfter.

Axelsen fik udlignet til 19-19, og efter en maratonduel blev det til dansk sætbold ved 20-19. Den blev udnyttet.

I tredje sæt var Axelsen overlegen. Naraoka holdt ganske vist fast til at starte med, men så trak danskeren fra 9-7 blev til 13-7, og så var Axelsen i kontrol.

Det var dog først på sin sjette matchbold, at han fik lukket kampen.