Axelsen fuldstændig suveræn: Banker japaner i to sæt

Forud for sæsonfinalen i badminton i Bangkok blev den japanske herresinglespiller Kodai Naraoka kåret til den mest lovende spiller fra 2022. Viktor Axelsen blev kåret som årets mandlige spiller ved samme lejlighed.

Torsdag beviste den danske verdensmester, at der er langt fra at være lovende til at være verdens bedste. Naraoka blev kørt rundt i manegen i anden gruppekamp, som Axelsen vandt med 21-5, 21-15.

Sejren i andet sæt var blevet større, hvis ikke Axelsen havde mistet en smule koncentration ved 20-10.

Onsdag slog Axelsen kineseren Lu Guang Zu overbevisende i to sæt, og dermed er danskeren klar til semifinalerne allerede inden fredagens sidste gruppekamp mod inderen H.S. Prannoy. Han er endda allerede gruppevinder.

Det var spil til én banehalvdel fra starten af kampen. De begyndervanskeligheder, som Axelsen viste i onsdagens kamp, var ingen steder at se.

Naraoka blev drevet rundt på banen, og Axelsen spillede med enormt overskud og selvtillid. Japaneren anede ikke sit levende råd.

Efter bare seks minutter kunne Axelsen tage en tår vand ved opholdet med føring på 11-1.

Naraoka lignede alt andet end en spiller, som nød sit arbejde, da han blev kostet rundt i alle hjørner af banen.

Han prøvede desperat at sætte noget sammen, som kunne true danskeren, men intet virkede.

Første sæt endte med de suveræne cifre 21-5 i dansk favør.

Udklasseringen fortsatte efter sidebyttet, selv om japaneren fik sat en smule flere point på tavlen i andet sæt. Men det var ikke mange.

Fra 11-4 ved opholdet fortsatte den olympiske mester og forsvarende verdensmester fra Danmark sin overlegne præstation frem til matchbolde ved 20-10.

Det blev lidt en sovepude, så Naraoka fik lov til at pynte på resultatet med fem point i træk, inden danskeren klappede det afgørende smash ned.