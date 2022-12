Axelsen gør Vingegaard selskab i kapløb om Årets Sportsnavn

Efter et imponerende 2022 er Viktor Axelsen blevet udråbt som finalist til at vinde prisen Årets Sportsnavn.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark.

Axelsen er den anden af i alt tre finalister til at vinde den store pris, der uddeles ved Sport 2022-showet 7. januar.

Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard er tidligere blevet udnævnt som finalist. Den tredje og sidste bliver offentliggjort i næste uge.

- Viktor Axelsen har igen i 2022 leveret en magtdemonstration på den internationale badmintonscene. Han har sat sig på tronen som verdens ubestridt bedste badmintonspiller og vundet stort set alt, hvad der er at vinde, siger Team Danmark-formand Lars Krarup i en pressemeddelelse.

- Viktor søger konstant efter at blive dygtigere og dygtigere, og det er fantastisk inspirerende. Efter endnu en utrolig sæson er Viktor Axelsen blandt de helt store i dansk sportshistorie.

Axelsen vandt otte titler i 2022 og cementerede sin status som verdens klart bedste badmintonspiller.

Undervejs i løbet af året vandt han blandt andet All England, VM og sæsonfinalen World Tour Finals. Sidstnævnte kom i hus søndag.

Årets Sportsnavn-prisen er blevet uddelt siden 1991. Axelsen har mulighed for at fuldende et hattrick af udnævnelser, hvis han får prisen denne gang.

Fynboen modtog også prisen i 2017 og ved Sport 2021, der blev afholdt i januar i år.