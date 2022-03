Axelsen hamrer sig i fjerde All England-finale

Viktor Axelsen skal for fjerde år i træk spille finale i en af årets mest prestigefyldte badmintonturneringer.

Lørdag aften bookede Axelsen en plads i All England-finalen, da han slog Chou Tien Chen i semifinalen. Taiwaneren, som Axelsen slog i finalen, da han i 2020 vandt All England, løb til sidst tør for kræfter og blev nedlagt i to sæt med cifrene 21-13, 21-15.

- Det var en kamp, der var meget op og ned. Det blæste meget derinde (i hallen, red), så det handlede om, hvem der styrede forholdene bedst. Rent fysisk følte jeg mig overlegen, specielt i andet sæt, siger Axelsen efter sejren.

I søndagens finale venter indiske Lakshya Sen, som i sin semifinale vandt over malaysiske Lee Zii Jia, som Axelsen tabte finalen til sidste år. Lakshya Sen ekspederede tidligere i turneringen Anders Antonsen ud.

Inderen vandt over Viktor Axelsen i sidste uge ved German Open. Før den kamp havde danskeren dog vundet de forudgående fire indbyrdes kampe. Axelsen og Sen har desuden trænet sammen i Dubai.

- Det bliver fedt at møde ham. Det er ikke ret lang tid siden, vi har trænet sammen, så det bliver en hel unik oplevelse. Jeg glæder mig helt enormt meget. Det bliver sjovt, lyder det fra danskeren.

Axelsen lagde godt ud mod Chou Tien Chen, men det stod hurtigt klart, at danskeren ikke ville få det lige så let som i fredagens kvartfinale, hvor Axelsen kørte indonesiske Anthony Ginting fuldstændig over.

Den danske stjerne kunne dog gå til den indlagte pause i første sæt med en 11-8-føring.

Chou Tien Chen holdt sig til umiddelbart efter pausen, men så tog Axelsen for alvor fat. Med fem point i træk gik danskeren fra 13-11 til 18-11. Lidt efter kom sættet i hus uden slinger i valsen. Taiwaneren kunne ikke stille noget op.

Det kunne Chen til gengæld i andet sæt. Nu var Axelsen lidt på hælene, og taiwaneren gik til pause foran 11-6.

Men Chen havde overanstrengt sig og begyndte at se meget træt ud. Det udnyttede Axelsen, som langsomt åd sig ind på taiwanerens forspring. Med en hammer af et smash udlignede danskeren til 15-15, og så lugtede Axelsen blod.

Fynboen så sig ikke tilbage, og så var finalepladsen sikret.

- Det er fuldstændig fantastisk. Det er nærmest de største kampe, du kan få, så at få lov til at prøve at stå i en finale fire gange, det er fuldstændig vanvittigt og unikt, og jeg glæder mig helt hjernedødt meget, siger Axelsen.