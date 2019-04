Viktor Axelsen havde store problemer ved nettet, men danskeren endte med at vinde over Jonatan Christie

For en uge siden tabte Viktor Axelsen en tæt kvartfinale til indoneseren Jonatan Christie i Malaysia.

Fredag stod Axelsen igen over for Christie - denne gang i Singapore - og denne gang vandt danskeren efter et nyt tæt opgør.

Axelsen slog Christie med cifrene 22-24, 21-18, 24-22 efter 1 time og 20 minutters spil.

