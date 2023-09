Axelsen klar til semifinalen ved China Open

Som ensom dansk majestæt buldrer Viktor Axelsen videre ved Super 1000-turneringen China Open.

Badmintonstjernen fra Fyn eliminerede fredag eftermiddag dansk tid Loh Kean Yew fra Singapore med en sejr på 21-17, 23-21. Dermed er han klar til semifinalen.

Danskeren kæmpede i første sæt med en glat bane og en vind, der besværliggjorde poleret spil. Men han vandt på den svære side, og så cementerede han sejren i første hug trods besværligheder i andet sæt.

Et par gange var Axelsen frustreret over forholdene, men han holdt sig i nogenlunde mental balance og udmanøvrerede til sidst Loh Kean Yew, der i flere sekvenser viste imponerende niveau fremme ved nettet.

Tidligere i turneringen har vinden i hallen i Changzhou generet Viktor Axelsen, og den blev også et tema i kvartfinalen, hvor danskeren spillede første sæt med vinden i ryggen.

Annonce:

Allerede tidligt var det tydeligt, at den danske verdensetter var påpasselig med sine smasher, og at han lige skulle finde baglinjen.

Derfor var kampen meget tæt og præget af fejl i indledningen. Men Viktor Axelsen gjorde sig umage og løftede trinvist sit niveau. Ved pausen midtvejs i første sæt var han foran 11-8.

Da de to kombattanter igen havde fået pusten, var Viktor Axelsen fortsat overlegen. Fynboen strålede af mental af balance og hældte flere af Loh Kean Yews forsøg på smash tilbage over nettet.

Første sæt kom i hus i ganske fornem stil.

Andet sæt fik en skæv start for Viktor Axelsen, som lod sig læse af Loh Kean Yew, og det slog ham kortvarigt ud. Men så mistede singaporeaneren fuldstændig fornemmelsen for modsatte baglinje og sendte fjerbolden for langt flere gange i træk.

Det bragte Viktor Axelsen på omgangshøjde, og efter seks vundne bolde i træk var han foran 8-6. Han kunne dog ikke fastholde momentum. Og inden længe var Loh Kean Yew foran med 16-14.

Annonce:

Viktor Axelsen virkede en smule i vildrede, men fik styr på nerverne og spillede sig videre.

Han er nu den eneste tilbageværende dansker i China Open.

Det er første gang i fire år, at China Open bliver afviklet efter aflysninger på grund af corona i både 2022, 2021 og 2020.

Comebacket bliver fejret med en samlet præmiepulje svarende til 14 millioner kroner, og det er den største præmiepulje nogensinde på BWF World Tour, hvis man ser bort fra sæsonfinalen.

Vinderne af hver af de fem kategorier indkasserer omkring en million kroner.