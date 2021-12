Axelsen mangler sine penge

Det er ikke helt skidt at være Viktor Axelsen for tiden.

For selvom han højst overraskende røg ud i første runde af VM, så topper den danske olympiske mester suverænt verdensranglisten og kan i år notere sig fire sejre i World Tourens ti turneringer.

Alligevel er der et lille 'men'.

For midt i den store succes, så mangler sejrspengene for tre af de turneringer. Det drejer sig om Denmark Open, der sluttede 24. oktober, Indonesia Open, der sluttede 28. november, og sæsonfinalen på Bali, der sluttede 5. december.

Det oplyser den danske stjerne på Twitter:

'Jeg har fortsat ikke modtaget præmiepengene fra Denmark Open. I tennis modtager de deres efter maksimalt to uger Grand Slam/WTA/ATP. Måske noget, vi også kunne forbedre,' skriver han og efterfølger trods alt med en smiley.

I en sms til B.T. oplyser Axelsen, at det ikke er fordi, han forventer ikke at modtage pengene. Men at det er underligt, at Badminton World Tour venter med at udbetale dem - og i øvrigt udbetaler dem til turneringerne, som derefter skal udbetale dem til spillerne.

'Der er ikke så meget i det, andet end at BWF ikke har udbetalt dem endnu. Det er efter min mening bare alt for langsomt. Badminton Danmark sørger altid for at udbetale, så snart de får dem, hvilket er super fint, forklarer Viktor Axelsen.

Det er ikke småpenge, det drejer sig om. Sejrene i både Denmark Open og Indonesia Open indbragte ham 59.500 dollars, hvilket til sammen udgør 785.000 kroner, mens sejren i sæsonfinalen var 120.000 dollars værd, hvilket er 792.000 kroner.

Det er altså knap 1,6 millioner kroner, Viktor Axelsen venter på for de tre sejre. Trods alt et beløb, der kunne lune lidt, når julegaverne skal indkøbes.