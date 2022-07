Axelsen melder fra til to turneringer: Har brug for hvile

Efter tre turneringssejre i træk melder badmintonspiller Viktor Axelsen fra til de næste to World Tour-turneringer i Malaysia og Singapore.

Han har brug for en pause, oplyser han i et opslag på Twitter.

- Jeg ville have elsket at konkurrere igen her i Kuala Lumpur (Malaysias hovedstad, red) og derefter i Singapore, men da jeg vågnede op i morges, fortalte min krop og mit hoved mig, at det er tid til at hvile og genoplade, inden jeg træder på banen igen, skriver Axelsen på Twitter.

Søndag bankede han Kento Momota i finalen i Malaysia Open og sikrede sig sin tredje turneringssejr i træk på World Touren.

Efter planen skulle den danske verdensetter herefter have spillet Malaysia Masters fra 5.-10. juli og Singapore Open fra 12.-17. juli.

- Jeg har brug for nogle dage til at hvile, fejre mine seneste sejre med min familie og derefter arbejde mod nye mål, lyder det videre fra Viktor Axelsen.

Alene i 2022 er det blevet til fire World Tour-sejre heriblandt All England samt et europamesterskab for den 28-årige dansker.

I 2021 vandt han seks turneringer og derudover guld ved OL i Tokyo. Det indbragte ham titlen som årets herrespiller i verden.

Tidligere har Axelsen også vundet verdensmesterskabet i herresingle.