Axelsen og Antonsen nomineret til kæmpe pris

Både Viktor Axelsen og Anders Antonsen kan inden længe modtage stor hæder.

De er således begge nomineret til prisen som årets herresinglespiller i verden.

Det oplyser Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin hjemmeside.

De to danskere dyster med kinesiske Wang Yi Lyu og japanske Yuta Watanabe om prisen.

På grund af coronapandemien og de deraf mange aflyste og udskudte turneringer dækker prisen over både 2020 og 2021.

Viktor Axelsen har imponeret voldsomt i 2021, hvor han blandt andet har vundet OL for første gang i karrieren.

Artiklen fortsætter under videoen...

Største øjeblikke: Viktor Axelsen i OL-guldekstase

Den seneste triumf kom i hus, da fynboen vandt Denmark Open på hjemmebane i Odense i oktober.

Viktor Axelsen var desuden med, da Danmark vandt EM for blandede hold i den finske by Vantaa i begyndelsen af 2021. Her var også Anders Antonsen en del af mandskabet

Anders Antonsen triumferede blandt andet, da han slog Viktor Axelsen i finalen ved sidste sæsons store sæsonfinale, som blev spillet i begyndelsen af 2021.

Viktor Axelsen er lige nu på andenpladsen på verdensranglisten, hvor han kun er overgået af japanske Kento Momota, som danskeren slog i finalen i Denmark Open.

Anders Antonsen indtager tredjepladsen på verdensranglisten.

De to herresingler er ikke de eneste danskere på listen af nominerede hos BWF.

Den 21-årige damesingle Line Christophersen er således nomineret til prisen som den mest lovende spiller i verden. Hun kæmper om prisen med Toma Junior Popov fra Frankrig, Kunlavut Vitidsarn fra Thailand og Brian Yang fra Canada.

Priserne uddeles inden for de kommende uger, når badmintonspillerne skal spille World Tour på Bali.